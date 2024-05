Magda Chambriard será a sexta presidente da Petrobras em três anos

A cadeira de presidente da Petrobras volta a pegar fogo e, em menos de um ano e meio sentado nela, Jean Paul Prates economista e ex-senador do PT, foi demitido. A saída de Prates faz com que a estatal tenha seu sexto presidente em pouco mais de três anos.

Desde abril de 2021, a petroleira já foi presidida por Roberto Castello Branco, Joaquim Silva e Luna, José Mauro Coelho, Caio Paes de Andrade e Jean Paul Prates. Agora, o governo indica Magda Chambriard. Ela é engenheira, ex-funcionária da estatal e foi diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP)durante o governo Dilma Rousseff. Seu perfil é visto por analistas como mais próximo do pensamento petista para a estatal do que Prates.

Trocas políticas

Todas as trocas do comando da estatal nesses últimos anos tem um componente político forte. O economista Roberto Castello Branco, o mais longevo dos últimos ocupantes da cadeira da estatal, ficou por cerca de dois anos no comando da empresa. Indicado por Jair Bolsonaro ainda durante a transição do governo, ele era favorável à privatização da companhia, em linha com o perfil defendido por Bolsonaro durante a campanha. Castello Branco e Bolsonaro entraram em rota de coalisão durante a pandemia de Covid-19. A disparada da cotação do petróleo no mercado internacional e o reflexo nos preços aqui fizeram com que o ex-presidente passasse a criticar Castello Branco. Bolsonaro falava sobre o alto salário do executivo, o trabalho home office durante a crise sanitária e, depois de meses de fritura, o demitiu durante uma de suas lives.

Para o lugar de Castello Branco, Bolsonaro trouxe o general Joaquim Luna e Silva, que até então presidia a Itaipu Binacional. A indicação de um membro do exército animou a ala mais ideológica do governo Bolsonaro, porém Luna seguiu a postura mais alinhada ao mercado e logo também entrou na mira de Bolsonaro. Luna ficou um ano no cargo, de abril de 2021 a abril de 2022 e foi desligado por causa dos repasses da Política de Paridade Internacional ao preço da gasolina. A alta do combustível pressionava a inflação — e junto dela a popularidade de Bolsonaro, que já estava em ano de campanha eleitoral.

Para o lugar de Luna, o ex-secretário do MME (Ministério de Minas e Energia), José Mauro Coelho, foi o indicado e ficou no posto por pouco mais de dois meses. Coelho não era o primeiro nome para a cadeira, mas foi indicado após a desistência do consultor Adriano Pires, questionado por prestar serviços a clientes e concorrentes da estatal. Também defensor da Política de Paridade, Coelho foi fritado rapidamente por Bolsonaro, que entrava na fase mais aguda da campanha eleitoral.

De junho até o final do governo de Bolsonaro, o CEO da companhia foi Caio Mario Paes de Andrade, ex-secretário do Ministério da Economia. Andrade teve um processo lento para aprovação devido questionamento do Conselho sobre suas credenciais para ocupar o cargo. Com um momento de recuo das cotações do barril de petróleo no mercado internacional, a estatal passou a anunciar cortes nos preços dos combustíveis de maneira mais frequente, enquanto as altas demoravam mais para serem repassadas.

Com a troca da gestão, Lula, o novo presidente, indicou Jean Paul Prates, engenheiro e senador petista ainda durante a fase de transição. Prates assumiu o posto em janeiro de 2023. Durante sua gestão, Prates tentou equilibrar uma condução mais próxima ao governo Lula, mas sem desagradar o mercado, com reajustes mais espaçados de preços de combustíveis, aposentando o PPI.

A demissão de Prates, no entanto, teve um motivo diferente do que a de presidentes anteriores, centrados no reajuste da gasolina: Prates se absteve em uma votação de proposta do governo para reter dividendos extraordinários referentes ao resultado de 2024, medida que havia sido negociada com Lula. Defendida por Alexandre Silveira, o ministro de Minas e Energia, a retenção foi aprovada no início de março e derrubou o valor de mercado da estatal. O governo acabou recuando semanas depois e aprovou a distribuição de 50% dos dividendos extraordinários em assembleia no fim de abril, porém o processo de fritura de Prates ficou evidente.

Prates também foi criticado pela demora em anunciar investimentos na petroleira, promessa de campanha de Lula, se distanciou das lideranças sindicais e se aproximou de investidores, sendo elogiado por acionistas.