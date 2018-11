Magazine Luiza vende equivalente a 15 dias na Black Friday

A rede varejista Magazine Luiza afirma que vendeu 15 vezes mais durante a Black Friday do que em um dia comum. As promoções continuam nesta segunda-feira, 26, com a Cyber Monday – focada em artigos eletrônicos.

“Nós nos preparamos muito bem para o evento e conseguimos um bom desempenho em todas as categorias”, afirmou Fabrício Garcia, vice-presidente do Magazine Luiza. “Estamos animados para o mês de dezembro, que também é forte em vendas.”

Segundo a empresa, o aplicativo do Magazine Luiza foi o app de vendas mais baixado durante a data — 80% do tráfego online da rede veio de smartphones.

Apesar do sucesso, a empresa não passou incólume às reclamações de consumidores, usuais em dias de grandes promoções. Segundo o Procon de São Paulo, o Magazine Luiza foi a quarta rede que mais recebeu queixas. E, de acordo com o site de defesa de consumidor, Reclame Aqui, ela foi a quinta empresa que mais recebeu reclamações.

O Magazine Luiza afirma que, na quinta-feira, véspera de Black Friday, e nesta sexta-feira, recebeu cerca de 17.000 interações de clientes, entre pedidos, questões e reclamações. “A empresa fez uma força-tarefa com 780 funcionários para atender à totalidade dessas demandas. O tempo de espera do cliente nas diversas linhas de atendimento foi de 1 minuto. Das pessoas que entraram em contato com o Magazine, 91% das reclamações foram resolvidas e 86% dos clientes ficaram satisfeitos com a solução oferecida. A empresa manteve, após a Black Friday, o selo de excelência em atendimento do Reclame Aqui, o RA 1000”, disse em nota.