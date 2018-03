Magazine Luiza usa colher em ação contra violência contra mulher

O Magazine Luiza vai usar uma colher para simbolizar sua participação na campanha contra a violência contra a mulher. A rede vai vender a partir de amanhã uma colher pelo valor simbólico de 1,80 real em seu site e lojas.

Todo o valor da venda será revertido para a ONG Mete a Colher e Instituto Patrícia Galvão. A campanha começa nesta quinta-feira, quando se celebra o Dia Internacional da Mulher.

A rede vai usar o mote ‘Magazine mete a colher, sim’ durante a ação contra a violência contra a mulher. Além da venda da colher, o Magazine criou um canal interno de comunicação (o ramal 180) para que funcionárias relatem casos de agressão. A empresa diz que ajuda as colaboradoras que denunciam casos de agressão, seja financeiramente ou assistência jurídica.

Luiza Helena Trajano, presidente do conselho do Magazine Luiza, disse ontem no Fórum CLAUDIA #EuTenhoDireito, que faz campanha contra a violência doméstica dentro da empresa. “Eu sempre falo: se for grave, me telefona na hora. No outro dia, eu já chamei o pessoal todo para conversar. Uma semana depois, montei um comitê. Eu fiquei muito assustada”, disse ela.

A iniciativa acontece há oito meses, após a executiva ficar sabendo que uma gerente de 37 anos que foi assassinada pelo marido dentro de casa.