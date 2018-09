Magazine Luiza prepara nova promoção às escuras no Stories

O Magazine Luiza vai comemorar o aniversário de 18 anos do site com mais uma edição da promoção às escuras. Chamada de ‘Quem Confia no Magalu se dá bem’, a campanha vai dar brindes para quem comprar produtos ofertados no Stories do Magazine Luiza na segunda-feira.

Como nas promoções anteriores, o consumidor só vai descobrir que era uma campanha às escuras na hora em que receber o produto em casa. Para que a surpresa seja revelada na terça-feira, as entregas devem ocorrer na própria segunda.

No ano passado, às vésperas da Black Friday, o Magazine Luiza realizou uma campanha de venda no escuro. O consumidor tinha a opção de comprar ofertas com valores que variavam de 99 reais a 999 reais sem saber o que elas continham. Quem conseguiu a promoção de 999 reais, por exemplo, recebeu uma TV 4K. Por 29 reais, os clientes levaram uma cafeteira Três Corações. A oferta de 299 reais era um Galaxy S8 da Samsung.