Magazine Luiza eleva oferta pela Netshoes e iguala proposta da Centauro

O Magazine Luiza elevou novamente nesta quinta-feira, 13, sua proposta para a aquisição da Netshoes, de 3 dólares por ação para 3,70 dólares por ação, atingindo um montante global de 114,9 milhões de dólares (442,3 milhões de reais). Com isso, a empresa iguala a oferta da Centauro, divulgada na véspera.

Em comunicado ao mercado, o Magazine Luiza informou também que “o Conselho de Administração da Netshoes reiterou, por unanimidade, sua recomendação de que os acionistas da Netshoes votem favoravelmente à aprovação da Operação”. Na manhã desta quinta, o conselho da Netshoes divulgou nota que confirma a informação.

O novo aumento é uma resposta à proposta feita na quarta-feira pela Centauro, que elevou sua oferta de 3,50 dólares por ação para 3,70 dólares. No comunicado ao mercado, a Centauro disse que a nova oferta tornava “significativamente mais atrativas as condições financeiras para os acionistas da Netshoes” e “elimina os riscos relativos aos problemas de fluxo de caixa de curto prazo da Netshoes”.

A aquisição pelo Magazine Luiza já foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e será submetida à deliberação dos acionistas da Netshoes em assembleia convocada para a sexta-feira 14. Caso aprovada, a compra deverá ser concluída até o dia 19 de junho 2019, segundo o Magazine Luiza.

Procurada, a Centauro não se posicionou sobre a nova oferta feita pela rede de lojas.

Entenda o caso

No fim de abril, o Magazine Luiza já havia anunciado o acordo com a Netshoes, pela aquisição por 2 dólares por ação, somando aproximadamente 62 milhões de dólares (244 milhões de reais). Uma reunião de acionistas estava marcada para o dia 30 para decidir pelo aval ou não da negociação.

No entanto, no dia 23 de maio, a Centauro entrou na briga e fez uma proposta de 2,80 dólares por ação, numa operação que chegaria a 87 milhões de dólares (352 milhões de reais), proposta 40% maior que a do Magazine Luiza.

Três dias depois, o Magazine Luiza cobriu a oferta, oferecendo 3 dólares por ação, o que daria aproximadamente 93 milhões de dólares (cerca de 375 milhões de reais). Por fim, a própria Centauro fez uma nova proposta de 109 milhões de dólares (421 milhões de reais), o equivalente a 3,50 dólares por ação.

Na terça-feira, 12 de junho, a Centauro elevou novamente a proposta para 3,7 dólares por ação, após o conselho da Netshoes recomendar aos acionistas a aprovação da proposta do Magazine Luiza na semana anterior. Agora, um dia antes da assembleia, o Magazine Luiza iguala essa oferta.

Entre a primeira oferta dada pelo Magazine Luiza e esta última da Centauro, o valor da proposta pela aquisição da Netshoes já subiu 75%.