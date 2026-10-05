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Economia

Magalu e mais: as ações que disparam na Bolsa com vitória de Flávio no 1º turno

Ao passar para o segundo turno à frente de Lula, o senador ajuda a reduzir a expectativa de juros futuros e impulsiona as varejistas na Bolsa

Por Márcio Juliboni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 15h04 | Atualizado em 5 out 2026, 15h28
Homem de meia-idade, cabelo escuro e camisa amarela com gola verde, sorri e acena com a mão direita para cima, saindo do teto solar de um carro preto. Ao fundo, árvores com folhagem verde densa sob céu azul
IMPULSO Flávio Bolsonaro: liderança do senador reduz expectativa de juros e ajuda as varejistas na Bolsa (Foto por NELSON ALMEIDA/AFP)
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Ao reduzir fortemente a expectativa dos juros futuros, a vitória de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no primeiro turno da eleição presidencial, realizado neste domingo 4, contribui também para uma vigorosa alta, na Bolsa, de ações de setores que dependem do crédito para operar. É o caso das varejistas, que operam com ganhos expressivos nesta segunda-feira 5. Por volta das 14h20, as ações ordinárias do Magazine Luiza (MGLU3) lideravam o pregão com uma valorização de 26,41%, sendo a 9,62 reais cada. Também no ranking das dez maiores altas do dia, as ordinárias da C&A (CEAB3) subiam 22,33% para 12,60 reais.

A varejista de moda Lojas Renner (LREN3) e atacadista de alimentos Assaí (ASAI3) também estão entre os papéis mais rentáveis de hoje com 19,39% e 18,30% respectivamente. A impressionante valorização do Magazine Luiza, decorrente do resultado do primeiro turno, não deixa de conter uma certa ironia, dada a desconfiança dos apoiadores de Flávio Bolsonaro em relação à empresa Luiza Trajano. Em julho de 2022, em uma reunião ministerial, o então presidente Jair Bolsonaro, pai do atual candidato à Presidência, afirmou que Trajano era “a única empresária de esquerda” do Brasil. O ex-capitão acrescentou na ocasião que sua rede de varejo dependeria da ajuda estatal para sobreviver.

Outro setor que sobe com força nesta segunda-feira é o financeiro. As units dos BTG Pactual (BPAC11), compostas por uma ação ordinária e duas preferenciais, saltavam 24,95% e eram cotadas a 82,49 reais. Com isso, ocupavam a segunda posição no ranking dos papéis que mais rendem hoje. Em terceiro está a própria dona da bolsa brasileira, a B3, cujas ações ordinárias (B3SA3) registravam alta de 24,79%. As ações ordinárias (BBDC3) e preferenciais (BBDC4) do Bradesco também se saem bem neste início de semana. As primeira subiam 15,63%, e as últimas, 14,51%.

Embora a maioria dos papéis que compõem o Ibovespa registrem alta – levando o principal índice da Bolsa a avançar mais de 8% e romper a marca de 208 000 pontos -, o fato de setores mais sensíveis às taxas de juros se sobressaírem é emblemático de como o mercado encara a passagem de Flávio Bolsonaro ao segundo turno na condição de líder da corrida presidencial.

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A avaliação é que o senador é o que mais reúne condições para implementar um forte ajuste nas contas do governo, capaz de conter e, em algum momento, reverter a trajetória de alta da dívida pública, que passou de 72% para 83% do produto interno bruto durante o terceiro mandato de seu adversário, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tenta a reeleição. Durante a campanha, Flávio prometeu um “tesouraço” nas contas públicas inspirado nas medidas implementadas pelo presidente da Argentina, Javier Milei.

Já Lula reluta em assumir um compromisso firme com o ajuste fiscal. Enquanto seu próprio coordenador de campanha, Sérgio Gabrielli, tacha o rombo nas contas de “fake news”, seu ministro da Fazenda, Dario Durigan, pena para convencer os investidores de que, em um eventual quarto mandato, Lula conterá os gastos. Cético quanto às promessas, o mercado exige cada vez mais prêmios de risco para financiar a gastança lulista. Ao mesmo tempo, o dinheiro derramado pelo petista na economista pressiona a inflação, uma vez que o governo não oferece incentivos para que as empresas invistam e aumentem a produtividade. Com isso, o próprio Banco Central é forçado a manter a taxa básica de juro, a Selic, em patamares contracionistas – atualmente, em 13,75% ao ano.

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Agora, com a possibilidade de Flávio Bolsonaro presidir o país pelos próximos quatro anos, o mercado avalia que o ajuste fiscal está mais próximo. Isso reflete na curva de juros futuros, que registra quedas expressivas hoje. Como os varejistas dependem de crédito barato para obter capital de giro e para financiar os clientes, menores taxas tendem a incentivar o consumo e, portanto, os negócios de varejo.

 

 

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