Magazine Luiza diz que cupom de R$ 1 mil foi erro, mas vai honrar compras

O Magazine Luiza informou nesta quinta-feira, 11, que a promoção em que oferecia, nesta madrugada, um cupom de 1.000 reais para que os clientes realizassem compras em seu e-commerce tratou-se de um erro no site. Apesar disso, a empresa comunicou que vai honrar as compras feitas pelos clientes. E o bug deve se transformar em uma ação de marketing da companhia.

De acordo com a companhia, novas ações semelhantes devem voltar a acontecer. Pela manhã, a rede varejista postou em suas redes sociais que os cupons tinham se tratado de um “bug”, gerando dúvidas sobre a legitimidade das compras feitas pelos clientes. Questionada sobre quantas compras foram feitas usando o cupom, a empresa não respondeu.

Galera, vocês viram que essa madrugada eu buguei, né? Quem nunca! 😂 Quem tinha o app do Magalu se deu bem. Baixe o app você também, quem sabe eu não dou outra bugada… #BugDaLu pic.twitter.com/lvMqLibM0m — Lu do Magalu (@magazineluiza) July 11, 2019

A história toda começou quando na madrugada desta quinta, clientes relataram nas redes sociais terem recebido um cupom promocional para compras no e-commerce da empresa. O desconto era de 1.000 reais para compras acima desse valor. Desse modo, alguns consumidores disseram ter adquirido produtos como notebooks e TVs por preços muito abaixo da média. O assunto levou o Magazina Luiza a trending topics do Twitter. Os posts eram divididos entre a alegria de quem conseguiu fazer as compras e a frustração, na parte da manhã, de quem não viu a promoção.

Um usuário postou uma foto de sua compra no Twitter. Na imagem, é possível ver que a compra custou 50 reais.

E eu q acabei de comprar um notebook por 50 reais kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk EU NEM PRECISO DE UM NOTEBOOK AMEM MAGAZINE LUIZA pic.twitter.com/AQl7PmyYc1 — Gio (@gicastro_souzza) July 11, 2019

Em outro caso, um cliente mostra a página da compra de uma televisão, ainda não efetuada, por 120 reais. É possível ver o desconto de 1 000 reais pelo cupom no lado superior direito da tela.

cupom de 1000 conto na magazine luiza e eu to cogitando em comprar uma tv ??????????????? pic.twitter.com/ZJX0C4vulJ — ιɢor ɢαвrιel (@naotenhokk) July 11, 2019

E muita gente passou a lamentar não estar acordado para aproveitar a “promoção”.

eu não acredito que rolou cupom de MIL REAIS de desconto no magazine luiza essa madrugada e eu tava DORMINDO NEM DORMIR A GENTE PODE MAIS NESSE PAÍS pic.twitter.com/KRt7t4OGTK — rod (@rodpocket) July 11, 2019