Magazine Luiza deu TV de brinde para quem comprou pipoqueira em promoção

Clientes do Magazine Luiza receberam aparelhos de TV, lavadoras de roupa e smartphones de brinde na última segunda-feira. Os prêmios faziam parte da promoção às escuras lançada apenas no Stories do Magalu em comemoração ao aniversário de 18 anos do site da rede varejista.

Como nas edições anteriores da premiação às escuras, o consumidor não fazia a menor ideia do que receberia de brinde. No aplicativo de compra, eram informados que a compra de determinado produto vinha acompanhada de um brinde Magalu.

Quem comprou uma pipoqueira elétrica de 119 reais, por exemplo, levou para casa uma TV 4k de 50 polegadas. O brinde de quem comprou um pacote de fraldas Pampers com 82 unidades foi um carrinho de bebê.

Ao todo, 11 produtos entraram na promoção surpresa. Receberam os brindes surpresas mais de 100 clientes, moradores das cidades de São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, Maceió e Goiânia, Poços de Caldas, Volta Redonda, Itu e Londrina.

Veja abaixo alguns dos brindes distribuídos: