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Magalu vende R$ 1 bilhão a mais em setembro e bate recorde em meio à crise do varejo

Companhia também volta a registrar crescimento no comércio eletrônico e ganha participação de mercado

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 out 2026, 15h41
BRAZIL - 2021/04/15: In this photo illustration, the Magazine Luiza logo seen displayed on a smartphone screen with the logo of Magalu in the background. (Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
Magazine Luiza, uma das principais redes de varejo do país (Rafael Henrique/Getty Images)
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Magalu vende R$ 1 bilhão a mais em setembro e bate recorde em meio à crise do varejo Priorize VEJA no Google

O Magazine Luiza registrou um setembro recorde de vendas em 2026, com um incremento de aproximadamente R$ 1 bilhão no volume comercializado, segundo apurou o Radar Econômico. O desempenho foi impulsionado, em parte, pela captura de participação de mercado em meio às dificuldades enfrentadas por outras empresas do varejo brasileiro.

A recuperação também chegou ao comércio eletrônico, que voltou a registrar crescimento no mês. A reversão é significativa para a companhia, que vinha enfrentando dificuldades para expandir as vendas digitais. No segundo trimestre deste ano, o e-commerce do Magalu havia recuado 11,9% em relação ao mesmo período de 2025, enquanto as lojas físicas avançaram 10,3%.

O resultado de setembro contrasta com o desempenho do varejo brasileiro. Segundo o Índice Cielo do Varejo Ampliado, as vendas do setor recuaram 3,9% em termos reais no mês, na comparação anual, no pior resultado para setembro desde 2020.

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A combinação de crescimento nas lojas físicas e retomada das vendas digitais indica uma mudança importante na trajetória recente do Magalu. No segundo trimestre, a companhia havia registrado queda de 5,1% nas vendas totais, que somaram R$ 14,5 bilhões.

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Além da captura de clientes em um mercado pressionado por dificuldades financeiras de concorrentes, o Magazine Luiza vem ampliando sua presença em plataformas de terceiros, em uma estratégia para alcançar novos consumidores e aumentar o volume de vendas.

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Procurado, o Magazine Luiza não comentou as informações.

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