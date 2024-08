Magalu abrirá megaloja na Av. Paulista em antigo espaço da Livraria Cultura

O Magalu anunciou nesta quarta-feira, 21, que abrirá uma megaloja no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, em São Paulo, ocupando o espaço que era da Livraria Cultura. “Meu sonho é colocar ali todas as marcas da companhia”, declarou Frederico Trajano, CEO do Magalu, durante o evento da empresa voltado a vendedores.

A nova loja conceito reunirá produtos do Magalu, Netshoes, KaBuM! e Época Cosméticos, e deve servir como um ponto estratégico para a companhia fortalecer as lojas físicas da rede. A empresa informa que vai preservar o legado cultural do local, incluindo o teatro que há no espaço, o Eva Hertz.

Aloja oferecerá todos os serviços tradicionais, como o Retira Loja, e funcionará como mais uma Agência Magalu, facilitando a entrega de itens vendidos via marketplace. “Queremos levar para lá produtos dos nossos varejistas parceiros”, disse Trajano.