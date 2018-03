Madero vai usar produto orgânico em novo restaurante na Paulista

A rede Madero vai usar produtos orgânicos no restaurante que inaugura domingo no Shopping Cidade de São Paulo, na avenida Paulista, região central de São Paulo. A novidade será incluída depois no cardápio dos outros 110 restaurantes da marca.

“Este é um dos nossos principais compromissos: levar alimentos cada vez mais saudáveis às mesas dos nossos clientes”, diz o chef e presidente da rede de restaurantes, Junior Durski.

Como quase todos os itens do cardápio do Madero, os hortifrutis orgânicos são de produção própria. Eles são plantados na Fazenda Madero, localizada no município de Palmeira, no Paraná.

Com 934,4 m2, o restaurante do Shopping Cidade de São Paulo será o maior da rede Madero no país. Ele tem capacidade para 274 clientes.

Segundo o fundador, todas a tecnologia desenvolvida pela rede nos últimos anos será testada no novo restaurante, que recebeu 7,5 milhões em investimentos. Entre as novidades está a utilização de um sistema econômica de energia elétrica, que deve resultar em uma economia de até 20% na conta de luz.

A rede Madero se prepara para abrir mais três redes de restaurantes. Um deles, que deve ser batizado com o nome de New Burger, vai vender cheeseburgers por 9,80 reais. Com esse preço, a nova marca vai competir diretamente com redes internacionais de fast food, como McDonald’s e Burger King. As outras redes vão se chamar Choripan – especializada no sanduíche argentino que leva esse nome – e Vó Maria, que servirá schinitzel à parmegiana.