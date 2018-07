Luxemburgo abre processo para brasileiros que queiram cidadania

O governo de Luxemburgo abriu um processo de inscrição para que brasileiros possam requerer a cidadania do país. Entretanto, para participar, é necessário comprovar ser descendente de algum cidadão de Luxemburgo.

Os interessados podem se candidatar até o fim do ano por meio do site do Consulado de Luxemburgo. Para que o pedido de cidadania seja avaliado, os documentos precisam estar no país europeu até dezembro de 2018. O processo ainda conta com uma segunda fase.

Os participantes precisam enviar ao governo luxemburguês uma série de documentos – todos devem possuir uma tradução nos idiomas francês, alemão ou luxemburguês e estar com firma reconhecida em cartório. A documentação ainda precisa receber um carimbo do Consulado brasileiro.

O processo é permitido apenas para maiores de 18 anos – a exceção são menores de idade que solicitam a cidadania com o pai ou mãe. Cônjuges não têm direito à cidadania.

Luxemburgo faz fronteira com Bélgica, França e Alemanha e tem o segundo maior PIB per capita do mundo, só atrás do Catar – o Produto Interno Bruto é a soma de todos os bens produzidos no país. A população de Luxemburgo, porém, é pequena: são cerca de 582.000 moradores. Sua vizinha, a França, possui 66,9 milhões de moradores, segundo dados do Banco Mundial.