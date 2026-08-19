ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Lupo leva 1400 produtos ao iFood e aposta em entregas rápidas para crescer

Marca estreia na plataforma com cerca de 40 unidades em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2026, 13h00
iFood
iFood (Reprodução/Reprodução)
Continua após publicidade
Lupo leva 1400 produtos ao iFood e aposta em entregas rápidas para crescer Priorizar nos meus resultados Google

A Lupo está ampliando sua estratégia de vendas e passa a utilizar o iFood como novo canal de comercialização de seus produtos. A parceria transforma cerca de 40 lojas da marca nas capitais de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte em pontos de distribuição urbana, conectando a rede física da companhia à infraestrutura logística da plataforma.

Com a iniciativa, a Lupo se torna a primeira marca de moda íntima a integrar a plataforma de entregas. O portfólio inicial reúne aproximadamente 1.400 produtos, que passam a ser disponibilizados aos consumidores de acordo com o estoque da unidade mais próxima.

O movimento coloca a rede de lojas físicas da companhia no centro de uma estratégia de quick-commerce, modelo de varejo baseado em entregas rápidas e compras de conveniência. Em vez de funcionar apenas como ponto tradicional de venda, cada unidade passa também a atuar como uma espécie de hub logístico para atender pedidos feitos pelo aplicativo. “A entrada no iFood representa um novo passo na evolução da nossa estratégia omnichannel. Queremos que a Lupo esteja presente nos momentos em que o consumidor precisa de conveniência e agilidade, sem abrir mão da experiência da marca”, afirma Paula Abreu, gerente de Operações da Lupo.

Continua após a publicidade

Franquias ganham novo canal de vendas

A parceria também tem impacto direto sobre o modelo de negócios da Lupo. A companhia possui mais de 800 franquias e lojas próprias no país e está presente em mais de 34 mil pontos de venda. Com o novo canal, os estabelecimentos participantes podem vender para consumidores que não necessariamente entrariam na loja física. O pedido é direcionado à unidade mais próxima, que administra seu próprio estoque e as ações promocionais locais, enquanto a Lupo mantém os padrões operacionais e de posicionamento da marca.

Siga

Na prática, a estratégia permite que o mesmo espaço físico seja utilizado para diferentes funções: atendimento presencial, estoque e distribuição de pedidos feitos digitalmente. Para os franqueados, isso cria uma possibilidade adicional de giro de produtos e faturamento, além de ampliar o alcance geográfico de cada unidade sem a necessidade de abertura de novas lojas.

Continua após a publicidade

A proposta inicial do novo canal é atender principalmente compras pontuais e demandas de reposição nas quais a velocidade de entrega é um fator relevante. Ao acessar o aplicativo, o consumidor poderá visualizar os produtos disponíveis na unidade da Lupo mais próxima de sua localização. A proximidade entre estoque e cliente permite reduzir o tempo de entrega e simplificar a jornada de compra. “A chegada da Lupo ao iFood é um marco importante na nossa estratégia de expansão de categorias do varejo. Nossa missão é facilitar o dia a dia das pessoas, e trazer uma marca de referência em moda íntima reforça nosso papel como um ecossistema completo de conveniência”, afirma Guilherme Cozza, diretor Comercial de Marketplace do iFood.

Publicidade
TAGS:
Economia
IFood
Moda
Negócios
Varejo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 67% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).