Lupo leva 1400 produtos ao iFood e aposta em entregas rápidas para crescer

A Lupo está ampliando sua estratégia de vendas e passa a utilizar o iFood como novo canal de comercialização de seus produtos. A parceria transforma cerca de 40 lojas da marca nas capitais de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte em pontos de distribuição urbana, conectando a rede física da companhia à infraestrutura logística da plataforma.

Com a iniciativa, a Lupo se torna a primeira marca de moda íntima a integrar a plataforma de entregas. O portfólio inicial reúne aproximadamente 1.400 produtos, que passam a ser disponibilizados aos consumidores de acordo com o estoque da unidade mais próxima.

O movimento coloca a rede de lojas físicas da companhia no centro de uma estratégia de quick-commerce, modelo de varejo baseado em entregas rápidas e compras de conveniência. Em vez de funcionar apenas como ponto tradicional de venda, cada unidade passa também a atuar como uma espécie de hub logístico para atender pedidos feitos pelo aplicativo. “A entrada no iFood representa um novo passo na evolução da nossa estratégia omnichannel. Queremos que a Lupo esteja presente nos momentos em que o consumidor precisa de conveniência e agilidade, sem abrir mão da experiência da marca”, afirma Paula Abreu, gerente de Operações da Lupo.

Continua após a publicidade

Franquias ganham novo canal de vendas

A parceria também tem impacto direto sobre o modelo de negócios da Lupo. A companhia possui mais de 800 franquias e lojas próprias no país e está presente em mais de 34 mil pontos de venda. Com o novo canal, os estabelecimentos participantes podem vender para consumidores que não necessariamente entrariam na loja física. O pedido é direcionado à unidade mais próxima, que administra seu próprio estoque e as ações promocionais locais, enquanto a Lupo mantém os padrões operacionais e de posicionamento da marca.

Na prática, a estratégia permite que o mesmo espaço físico seja utilizado para diferentes funções: atendimento presencial, estoque e distribuição de pedidos feitos digitalmente. Para os franqueados, isso cria uma possibilidade adicional de giro de produtos e faturamento, além de ampliar o alcance geográfico de cada unidade sem a necessidade de abertura de novas lojas.

Continua após a publicidade

A proposta inicial do novo canal é atender principalmente compras pontuais e demandas de reposição nas quais a velocidade de entrega é um fator relevante. Ao acessar o aplicativo, o consumidor poderá visualizar os produtos disponíveis na unidade da Lupo mais próxima de sua localização. A proximidade entre estoque e cliente permite reduzir o tempo de entrega e simplificar a jornada de compra. “A chegada da Lupo ao iFood é um marco importante na nossa estratégia de expansão de categorias do varejo. Nossa missão é facilitar o dia a dia das pessoas, e trazer uma marca de referência em moda íntima reforça nosso papel como um ecossistema completo de conveniência”, afirma Guilherme Cozza, diretor Comercial de Marketplace do iFood.