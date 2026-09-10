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Economia

Lula x Flávio: quem é mais confiável para gerir economia, emprego e impostos, segundo pesquisa Atlas

Pesquisa Atlas/Bloomberg mostra vantagem de Flávio Bolsonaro sobre Lula nos principais temas econômicos avaliados pelos eleitores

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 15h43 | Atualizado em 10 set 2026, 16h09
Montagem com dois políticos: à esquerda, Flávio Bolsonaro, com cabelo escuro e terno azul, olhando sério; à direita, Lula, com cabelo e barba grisalhos, terno escuro e faixa presidencial verde e amarela
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ); e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (Carlos Moura/Agência Senado/Mateus Bonomi/Anadolu/Getty Images)
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Flávio Bolsonaro aparece à frente de Lula quando o eleitor é perguntado sobre quem considera mais confiável para administrar os principais temas econômicos do país, segundo a pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quinta-feira, 10.

Em economia e inflação, 49% dizem confiar mais em Flávio, contra 44% que escolhem Lula. Na geração de empregos, o placar é de 48% a 44%. A maior diferença entre os três temas aparece em impostos e carga tributária: 49% para Flávio e 42% para Lula.

A vantagem do candidato do PL também aparece em equilíbrio fiscal e controle de gastos, por 48% a 42%, e em infraestrutura, com 47% contra 43%. No conjunto, Flávio supera Lula em 12 das 13 áreas de governo testadas pela Atlas. Lula leva vantagem apenas em proteção ao meio ambiente, por 45% a 44%.

O resultado ajuda a explicar o avanço de Flávio na disputa presidencial. No cenário de segundo turno, ele aparece com 46,4% das intenções de voto, ante 46,2% de Lula, um empate técnico. No primeiro turno, Lula lidera com 43%, contra 37,4% de Flávio.

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A pesquisa ouviu 5.000 pessoas entre 4 e 9 de setembro, por recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-01452/2026.

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