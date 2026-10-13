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Economia

Lula x Flávio: o que muda na conta de luz, nos combustíveis e na Petrobras

Propostas podem afetar preços, investimentos e gastos públicos

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 12h43 | Atualizado em 13 out 2026, 13h09
Lula, um homem idoso de barba grisalha, camisa azul e paletó escuro, à esquerda; Flávio Bolsonaro, um homem de cabelo escuro, terno cinza e gravata azul clara, à direita
Lula e Flávio Bolsonaro (./AFP)
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Lula x Flávio: o que muda na conta de luz, nos combustíveis e na Petrobras Priorize VEJA no Google

A disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) pela Presidência coloca em confronto duas estratégias para reduzir o custo da energia no Brasil.

Enquanto o atual presidente defende ampliar a atuação das estatais e manter políticas de proteção aos consumidores, o senador propõe reduzir subsídios e impostos, estimular investimentos privados e rever o papel do governo na economia.

As diferenças aparecem nos programas apresentados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para o mandato de 2027 a 2030 e podem influenciar os preços da eletricidade, dos combustíveis e do gás natural.

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A energia ocupa uma posição estratégica nessa discussão porque seu custo não afeta apenas as famílias.

Ele também entra nas despesas de indústrias, estabelecimentos comerciais e transportadoras, com reflexos sobre os preços de produtos e serviços.

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Apesar das diferenças entre os candidatos, ambos prometem ampliar a oferta de energia e melhorar a infraestrutura do setor.

A principal divergência está nos instrumentos escolhidos para alcançar esses objetivos e em como financiar as medidas.

Conta de luz: Flávio quer reduzir subsídios; Lula defende proteção tarifária

Uma das propostas mais específicas de Flávio Bolsonaro é diminuir gradualmente os encargos e subsídios cobrados na conta de luz.

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O principal alvo é a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), mecanismo utilizado para financiar políticas públicas do setor elétrico.

Entre suas despesas estão descontos concedidos a consumidores de baixa renda e incentivos a determinadas fontes de geração de energia.

Embora pouco conhecida, a CDE tem efeito direto sobre o bolso dos brasileiros. Parte de seus recursos é arrecadada por meio das tarifas de eletricidade.

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Isso significa que benefícios concedidos a determinados grupos podem ser financiados pelos demais consumidores.

Ao propor uma revisão desses incentivos, Flávio pretende diminuir os custos da energia para famílias e empresas, preservando a tarifa social destinada à população de menor renda.

O programa, entretanto, não identifica quais benefícios seriam eliminados, quanto seria economizado ou em que prazo as mudanças ocorreriam.

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Essa definição é importante porque a redução de um subsídio pode aliviar a conta de alguns consumidores, mas elevar os custos daqueles que hoje recebem o incentivo.

Lula apresenta uma estratégia diferente. Seu programa prioriza a chamada justiça tarifária, expressão utilizada para políticas que procuram tornar a eletricidade mais acessível, especialmente para famílias de baixa renda.

O candidato defende a continuidade da tarifa social e do programa Luz do Povo, além de medidas para combater a chamada pobreza energética, situação em que as famílias não conseguem pagar pela energia necessária às suas atividades básicas.

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O desafio está no financiamento. A ampliação dos benefícios pode exigir recursos do Orçamento ou a redistribuição de custos entre consumidores.

Embora a legislação aprovada em 2025 tenha estabelecido limites para a CDE, ainda existem questões de regulamentação. Os programas não apresentam estimativas completas sobre o impacto das propostas nas tarifas.

Combustíveis: Petrobras ganha mais espaço no programa de Lula

O papel da Petrobras representa outra diferença entre os candidatos. Lula pretende ampliar a presença da estatal na cadeia de petróleo e gás, com investimentos em exploração, refino, transporte e distribuição de combustíveis.

O programa também prevê fortalecer a indústria naval e aumentar a produção nacional de fertilizantes, cuja fabricação depende, em parte, do gás natural.

Uma das propostas é o retorno da Petrobras ao segmento de distribuição de combustíveis, atividade da qual a companhia se afastou após a venda do controle da BR Distribuidora.

A medida representaria uma expansão da presença estatal no mercado, embora não signifique, por si só, uma redução dos preços cobrados nos postos.

O programa petista associa esses investimentos à geração de empregos, ao fortalecimento da indústria e à diminuição da dependência brasileira de produtos importados.

A estratégia utiliza a Petrobras não apenas como produtora de petróleo, mas também como instrumento de política industrial.

Flávio Bolsonaro defende modernizar refinarias, ampliar a infraestrutura de transporte e processamento e aproveitar melhor o petróleo produzido no país. Seu programa dá maior ênfase à participação privada e à redução de custos regulatórios e tributários.

Apesar da defesa de um programa mais amplo de desestatização, a campanha do senador afirmou que não pretende privatizar a Petrobras.

Em 8 de outubro, o coordenador econômico Adolfo Sachsida também descartou a privatização do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal.

As propostas deixam em aberto uma questão central para o consumidor: como essas mudanças se traduziriam em preços menores?

O valor da gasolina e do diesel depende de fatores como a cotação internacional do petróleo, o câmbio, os tributos, os custos de produção e as margens de distribuição e revenda.

A expansão do refino pode reduzir a necessidade de importações, mas não garante combustíveis mais baratos.

Subsídios aos combustíveis expõem custo das intervenções

A discussão ganhou importância adicional com as medidas adotadas pelo governo Lula em outubro para conter os preços dos combustíveis.

A administração federal zerou temporariamente tributos incidentes sobre gasolina e etanol e anunciou uma subvenção extraordinária relacionada ao abastecimento.

As desonerações estão previstas para vigorar entre 10 de outubro e 9 de novembro.

A redução de impostos pode aliviar os preços ao consumidor, desde que o benefício seja repassado ao longo da cadeia de comercialização.

Em contrapartida, diminui a arrecadação federal. Já as subvenções exigem recursos públicos para compensar determinados custos do setor.

A experiência mostra um dos principais dilemas da política de combustíveis: medidas emergenciais podem reduzir pressões sobre a inflação e o orçamento das famílias, mas precisam ser avaliadas também pelo impacto nas contas públicas e pela duração de seus efeitos.

Flávio defende diminuir a carga tributária sobre combustíveis e energia, mas seu programa não apresenta um cálculo detalhado da perda de arrecadação nem especifica quais receitas compensariam a redução.

Lula, por sua vez, aposta em uma combinação de investimentos públicos, atuação da Petrobras e instrumentos tributários, cuja sustentabilidade depende dos custos e dos resultados de cada iniciativa.

Gás natural: exploração por fracking divide os programas

Na produção de gás natural, Flávio Bolsonaro apresenta uma proposta que não consta com a mesma ênfase no programa de Lula: permitir a exploração de reservas não convencionais por meio do fraturamento hidráulico, conhecido como fracking.

A técnica consiste na injeção de água, areia e produtos químicos sob alta pressão em formações rochosas para liberar gás ou petróleo.

Ela contribuiu para o crescimento da produção americana de energia, mas enfrenta resistência por seus potenciais impactos ambientais, como o elevado consumo de água, riscos de contaminação e a ocorrência de abalos sísmicos associados a determinadas operações.

O programa de Flávio condiciona a exploração ao cumprimento das exigências ambientais. Não estabelece, porém, metas de produção, localização dos projetos ou estimativas de investimento.

O candidato também propõe ampliar gasodutos e atrair empresas privadas para o setor.

Lula concentra suas propostas na expansão da infraestrutura de transporte e distribuição de gás, na integração com

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Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
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