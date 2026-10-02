ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Lula X Flávio Bolsonaro: qual é a tendência dos eleitores que decidirão a eleição

Com apenas 1% de indecisos, são os eleitores que anulariam o voto, mas mudaram de ideia e passaram a apoiar um candidato, que decidirão a disputa

Por Márcio Juliboni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 16h52 | Atualizado em 2 out 2026, 17h01
Lula, um homem idoso de barba grisalha, camisa azul e paletó escuro, à esquerda; Flávio Bolsonaro, um homem de cabelo escuro, terno cinza e gravata azul clara, à direita
RETA FINAL Lula e Flávio Bolsonaro: o senador atrai mais votos em uma camada estratégica de eleitores (./AFP)
Continua após publicidade
Lula X Flávio Bolsonaro: qual é a tendência dos eleitores que decidirão a eleição Priorize VEJA no Google

Na eleição presidencial mais disputada desde a redemocratização, os dois principais candidatos chegam ao primeiro turno, que será realizado neste domingo 4 de outubro, tecnicamente empatados. Segundo a última pesquisa do Datafolha, divulgada na noite de ontem, 1º, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT-SP) tem 42% das intenções de voto no primeiro turno, contra 38% do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o empate ocorre no limite da margem, já que ambos podem estar com 40% das intenções. Desde o início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, em 28 de agosto, um grupo de eleitores tem tudo para decidir a eleição – e não são os indecisos.

Com a disputa polarizada entre Lula e Flávio Bolsonaro praticamente desde o início, o empate técnico se estende para o segundo turno – e, como é esta rodada que selará o destino do país nos próximos quatro anos, as mudanças de intenção de voto nesta etapa são as mais relevantes. Ao se comparar a pesquisa de segundo turno realizada pelo Datafolha em 24 de agosto – antes, portanto, do início oficial das campanhas – com a de ontem, a primeira conclusão é que o número de indecisos é quase irrelevante para o desfecho da corrida presidencial.

O grupo representava 2% dos entrevistados em agosto e recuou para 1% em outubro. A redução de 1 ponto percentual é incapaz de explicar, sozinha, como Lula passou de 47% para 48% das intenções nesse intervalo (alta de 1 ponto percentual), e como Flávio subiu de 43% para 45% (alta de 2 pontos). Assim, somando-se as duas candidaturas, houve uma alta de 3 pontos.

A diferença veio de outro grupo de eleitores que está mudando rapidamente de posição nas últimas semanas. Trata-se daqueles que declararam que votarão em branco ou anularão o voto no segundo turno a ser realizado em 25 de outubro. Tais eleitores representavam 9% dos entrevistados em agosto e recuaram 3 pontos percentuais, para 6%, agora.

Siga
Continua após a publicidade

Isso significa que, diante da forte polarização das eleições, muitos brasileiros dispostos a anular o voto estão mudando de ideia e se engajando na disputa. O movimento é mais positivo para Flávio Bolsonaro que para Lula. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro atraiu dois em cada três eleitores que decidiram não anular mais o voto e escolher alguém no segundo turno. Já Lula ficou com apenas um eleitor em cada três.

Continua após a publicidade

Quando se considera a faixa de renda do entrevistado, a mudança mais relevante é vista na camada que ganha de 2 a 5 salários mínimos – isto é, de 3 242 reais a 8 105 reais mensais. Entre esses eleitores, 10% afirmaram em agosto que votariam em branco ou anulariam o voto no segundo turno. Agora, o percentual é de apenas 5%, o que demonstra um crescente engajamento dessa camada na eleição, após o impacto da propaganda eleitoral gratuita de rádio e de TV e da maior exposição ao tema na mídia em geral. O número de indecisos nessa faixa de renda também recuou de 2% para 1%

Novamente, trata-se de uma má notícia para Lula. Entre os que ganham de 2 a 5 salários mínimos, a fatia de brancos, nulos e indecisos recuou de um total de 12% para 6% – uma redução de 6 pontos percentuais. As intenções de voto no petista, contudo, cresceram apenas 1 ponto percentual nesse estrato do eleitorado, passando de 37% para 38%. Seu adversário, Flávio Bolsonaro, capitalizou o restante, avançando de 51% para 56% das menções entre esse público.

Continua após a publicidade

O mau desempenho de Lula nessa camada é ainda mais emblemático, quando se lembra que a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até 5 000 reais mensais (cerca de 3 salários mínimos) beneficia parte desse eleitorado que está trocando o voto em branco pelo apoio ao seu rival. Em vigor desde 1º de janeiro deste ano, a isenção era uma das apostas do presidente para agradar a classe média e garantir sua quarta temporada no Palácio do Planalto.

Publicidade
TAGS:
Economia
Eleições
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Governo Lula
Imposto de Renda
Luiz Inácio Lula da Silva
renda
Salário Mínimo
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Multidão de pessoas em protesto na rua, com prédios e árvores ao fundo. À esquerda, texto branco UM PAÍS SE FORTALECE COM INFORMAÇÃO em fundo preto. À direita, texto Jornalismo de qualidade para entender o Brasil, o mundo e tomar decisões mais conscientes. e a palavra veja em vermelho, junto a várias capas da revista Veja em perspectivaMultidão de pessoas de costas, com braços levantados, em uma rua urbana com prédios altos e árvores. À direita, várias capas da revista Veja com diferentes manchetes e imagens.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA RELÂMPAGO

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).