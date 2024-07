Lula volta a criticar Campos Neto e diz que ainda vai definir novo presidente do BC

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, nesta segunda-feira, 22. O presidente disse também que vai congelar despesas sempre que for necessário e que traz nas “entranhas” a questão da responsabilidade fiscal.

“Como pode um rapaz que se diz autônomo, presidente do Banco Central, estar incomodado com o fato do povo mais humilde estar ganhando aumento de salário?”, questionou Lula, em referência a Campos Neto e à autonomia do BC, durante entrevista a jornalistas de agências internacionais, nesta segunda-feira.

Lula disse que sempre foi contra a autonomia do Banco Central, mas que duvida que Campos Neto seja mais autônomo do que foi Henrique Meirelles, presidente do BC nos seus dois mandatos, época em que a lei da autonomia do BC ainda não existia.

O presidente disse que ainda vai definir um novo nome para o comando do BC e que espera encontrar uma pessoa competente do ponto de vista técnico, e muito honesta e séria, do ponto de vista político. “E que seja uma pessoa que efetivamente ganhe autonomia pela sua respeitabilidade, pelo seu comportamento”, disse Lula.

O presidente comentou também sobre o bloqueio de 15 bilhões de reais do Orçamento anunciado na sexta-feira passada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. “Sempre que precisar bloquear, nós vamos bloquear”, disse Lula em entrevista a jornalistas de agências internacionais. Lula afirmou que não foi a primeira vez que o governo fez uma contenção de gastos, dizendo que “ se gastar mais do que arrecada, o país vai quebrar”.