Lula vai discutir com Pacheco indicação à presidência do BC, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira, 13, a jornalistas em Brasília que acredita que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve indicar o próximo presidente do Banco Central “nas próximas semanas” e que ele quer discutir o tema com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O mandato de Roberto Campos Neto, atual chefe da autarquia, termina em 31 de dezembro.

“Ele ficou de discutir com o presidente Pacheco a questão da sabatina, em virtude do calendário eleitoral”, disse Haddad. “Ele quer garantir que o seu nome indicado possa ser sabatinado nesses esforços concentrados que são feitos.” O ministro fez referência às votações no Congresso antes do início das campanhas para as eleições municipais. O Senado é a Casa que sabatina e aprova o nome do indicado.

Haddad não quis falar sobre a escolha de Lula, afirmando que é uma atribuição do presidente, e nem definiu uma data para o anúncio, dizendo que ela dependerá da conversa do petista com Pacheco. Questionado se poderia ser ainda este mês, o ministro afirmou: “Eu acredito que vai ser nas próximas semanas”.

O nome mais cotado para assumir o comando do Banco Central é Gabriel Galípolo, atual diretor de política monetária da instituição e ex-secretário-executivo do Ministério da Fazenda na gestão de Haddad.