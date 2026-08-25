ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Lula tenta fechar com Motta e Alcolumbre últimas vitrines eleitorais antes de outubro

Reunião desta quarta pode definir o destino da 6x1 e da taxa das blusinhas na última grande janela de votações antes da eleição; presidentes da Câmara e do Senado também fazem contas para 2027

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 14h00
.
Hugo Motta, Lula e Alcolumbre (Presidência/Divulgação)
Continua após publicidade
Lula tenta fechar com Motta e Alcolumbre últimas vitrines eleitorais antes de outubro Priorizar nos meus resultados Google

Lula se reúne nesta quarta-feira, 26, com Hugo Motta e Davi Alcolumbre para tentar transformar a reta final de votações do Congresso em uma última rodada de entregas para a campanha. Na mesa estão duas medidas que o próprio presidente passou a apresentar em atos eleitorais como bandeiras de sua reeleição: o fim da escala 6×1 e da chamada taxa das blusinhas. O encontro ocorre a poucos dias do esforço concentrado do Legislativo, praticamente a última grande janela para aprovar matérias antes de deputados e senadores mergulharem nas campanhas.

A carga eleitoral da conversa foi dada pelo próprio Lula. Em ato de campanha no Rio Grande do Norte, na semana passada, ele pediu votos para eleger uma bancada capaz de aprovar justamente a 6×1 e o fim da taxação das compras internacionais de até US$ 50. Na mesma fala, antecipou que trataria das duas medidas com Motta e Alcolumbre. Seis dias depois, portanto, o presidente senta com os dois parlamentares que controlam o ritmo de votação das promessas que passou a oferecer ao eleitorado.

A urgência maior está na taxa das blusinhas. A medida provisória que zerou o imposto perde validade em 8 de setembro e, sem acordo, a cobrança de 20% volta a vigorar a menos de um mês do primeiro turno. Lula já disse estar convencido de que Motta e Alcolumbre ajudarão a aprová-la e chegou a anunciar que o fim definitivo da taxa será confirmado após a reunião de quarta. O Congresso, porém, ainda precisa concluir a tramitação em uma janela extremamente curta.

A 6×1 tem caminho mais longo, mas ganhou velocidade justamente após a reaproximação entre Lula e Alcolumbre. O relator Omar Aziz decidiu preservar o texto aprovado pela Câmara, evitando, por enquanto, uma mudança que obrigaria a PEC a retornar aos deputados. O parecer deverá ser apresentado na quinta-feira e votado pela CCJ em 2 de setembro. Para Lula transformar a medida em entrega antes da eleição, porém, ainda será necessário que Alcolumbre abra espaço para os dois turnos no plenário do Senado.

Siga
Continua após a publicidade

A conversa também interessa diretamente aos dois presidentes do Congresso. Motta já declarou apoio à reeleição de Lula, enquanto o presidente decidiu apoiá-lo para um novo mandato no comando da Câmara em 2027 caso permaneça no Planalto. Com Alcolumbre, a negociação está menos fechada: o senador busca construir apoio para continuar na presidência da Casa no próximo ano, e aliados do governo associam o avanço das pautas de Lula — especialmente a 6×1 — à possibilidade de o PT embarcar em sua recondução.

É essa combinação que dá à reunião um peso maior que o simples acerto de pauta. Lula precisa de Motta e Alcolumbre agora para colocar na vitrine eleitoral medidas populares; os dois precisam preservar as alianças que definirão quem comandará Câmara e Senado depois da eleição. A reunião desta quarta cruza, na prática, o calendário eleitoral de outubro com a sucessão do Congresso em fevereiro de 2027.

Publicidade
TAGS:
Davi Alcolumbre
Eleições 2026
Hugo Motta
Luiz Inácio Lula da Silva
Radar Econômico
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 10,99/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).