Lula sobre Sônia Guajajara: “Está sendo bem amparada”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou por meio da rede social X (ex-Twitter) que a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, internada após passar mal durante um evento em Brasília, nesta quinta-feira, 25, está sendo bem amparada pela equipe médica e desejou a ela rápida recuperação. A ministra está internada no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, em São Paulo.

Hoje liguei para saber do estado de saúde da ministra @GuajajaraSonia. Ela está sendo bem amparada pela equipe de saúde. Desejo melhoras e que volte 100% para seguirmos um trabalho por mais direitos aos povos indígenas brasileiros. — Lula (@LulaOficial) January 27, 2024

Guajajara passou mal durante uma oficina realizada no Ministério do Meio Ambiente. No evento, Guajajara estava acompanhada da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para a realização de uma cerimônia de formação profissional de povos indígenas, comunidades tradicionais e agricultores familiares.

Em nota, o Hospital das Clínicas informa que ela foi internada por “alteração na pressão arterial”, que “no momento está controlada”. “A paciente segue estável, internada para acompanhamento clínico, avaliação cardiológica e realização de exames”.