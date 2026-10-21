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Lula sanciona perdão de dívidas de MEIs e propõe transporte gratuito nos fins de semana

Medida para MEIs sancionada na reta final da campanha inclui ampliação do teto de faturamento da categoria

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 out 2026, 13h47 | Atualizado em 21 out 2026, 17h59
Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, sorrindo e olhando para a direita, usando terno cinza, camisa azul clara e gravata azul escura de bolinhas brancas, com microfones à frente. Ao fundo, uma bandeira do Brasil desfocada
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à reeleição - 14/09/2026 (Ricardo Stucker/Divulgação)
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Lula sanciona perdão de dívidas de MEIs e propõe transporte gratuito nos fins de semana Priorize VEJA no Google

Na reta final de seu governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está acelerando a edição de medidas com potencial para melhorar sua aprovação. Nesta quarta-feira, 21, o petista sancionou uma lei que amplia o limite de faturamento dos microempreendedores individuais (MEIs) e prevê o perdão de dívidas tributárias da categoria. No mesmo dia, encaminhou ao Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição (PEC) para garantir transporte público gratuito aos fins de semana e feriados. O segundo turno da eleição presidencial, disputado entre Lula e o senador Flávio Bolsonaro, ocorre no próximo domingo, 25 de outubro.

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Mudanças para os MEIs

A nova legislação eleva gradualmente o teto de faturamento anual dos MEIs, atualmente fixado em 81 mil reais, para 110 mil reais em 2027 e 140 mil reais em 2028. A lei também permite que cada microempreendedor contrate até dois funcionários, desde que cada um receba o salário mínimo ou o piso salarial previsto para sua categoria profissional. A ampliação do limite de receita busca permitir que mais trabalhadores autônomos e pequenos empresários permaneçam no regime simplificado de tributação.

Outro ponto da lei é a remissão de determinados débitos tributários devidos à União, constituídos até 13 de outubro de 2026, inclusive aqueles inscritos em Dívida Ativa. A medida abrange obrigações relacionadas à Contribuição para a Seguridade Social e encargos associados, como juros, multas e custos legais. O valor das dívidas abrangidas pode chegar a 12 bilhões de reais, enquanto o impacto orçamentário estimado pelo governo é de 3 bilhões de reais ao longo de três anos. O benefício dependerá do pagamento regular das contribuições com vencimento nos seis meses seguintes à entrada em vigor da lei, prevista para 1º de janeiro de 2027, além da desistência formal de eventuais processos judiciais relativos aos débitos contemplados.

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Leia mais: Lula envia PEC para garantir transporte gratuito nos fins de semana

 

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Transporte coletivo gratuito aos sábados e domingos

Já a PEC encaminhada ao Congresso prevê a gratuidade do transporte público aos sábados, domingos e feriados. Para financiar a iniciativa, o governo propõe destinar pelo menos 26,8% do montante global das emendas parlamentares impositivas ao programa. A expectativa do Executivo é reservar cerca de 12 bilhões de reais para a medida em 2027. Os recursos são provenientes de parcelas do Orçamento cuja execução é obrigatória e que atualmente financiam projetos indicados por deputados e senadores.

Segundo o governo, a proposta busca ampliar as possibilidades de lazer e deslocamento da população nos dias de descanso. O presidente Lula também relaciona a iniciativa à recente aprovação do fim da escala de trabalho 6×1, que amplia o período de folga semanal dos trabalhadores. Diferentemente da lei voltada aos MEIs, já sancionada por Lula, a gratuidade no transporte ainda depende da tramitação da PEC no Congresso Nacional.

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