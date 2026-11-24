Lula sanciona pacote de ajuste fiscal menos de 24h depois de aprovação no Congresso
Segundo avaliação do relato no Senado, as medidas podem propiciar uma economia de até R$ 56 bi nas contas públicas em 2027
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta terça-feira, 24, sem alterações, o pacote de ajuste fiscal que busca viabilizar a meta das contas públicas de 2027. Publicada em edição extraordinária do Diário Oficial da União, a lei recebeu o aval presidencial menos de um dia após a votação final na Câmara. O relator da proposta no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), estima um impacto fiscal positivo de até 56 bilhões de reais no próximo ano.
A Câmara aprovou a proposta na noite de segunda-feira, 23, por 353 votos a 128, depois do Senado concluir sua análise na quarta-feira, 18. A pedido do Planalto, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), convocou uma sessão extraordinária para acelerar a tramitação, em meio à valorização do dólar e à expectativa de juros mais altos.
O pacote aprofunda a redução de incentivos fiscais, permite restringir compensações tributárias feitas por empresas e amplia as despesas sujeitas a bloqueio. Também limita a 2% o aumento dos gastos acima da inflação quando houver necessidade de contenção e retira, até 2030, a arrecadação do imposto de exportação de petróleo do cálculo de despesas obrigatórias vinculadas à receita — mudança que pode reduzir em cerca de 9 bilhões de reais o piso da Saúde em 2027.
Como o ajuste será aplicado
A redução dos incentivos tributários passa de 10% para 20% nos benefícios abrangidos pela legislação, respeitadas as exceções. A medida reduz o desconto concedido sobre determinados tributos e, consequentemente, amplia o valor recolhido pelos contribuintes atingidos. Não se trata de um aumento uniforme de 20% nos impostos das empresas.
Outra mudança permite restringir o uso de créditos tributários para compensar impostos devidos à Receita Federal. A compensação é o mecanismo pelo qual uma empresa utiliza valores que tem a recuperar do Fisco para quitar outras obrigações. Limitar esse procedimento pode aumentar a arrecadação em dinheiro no período.
Na gestão do Orçamento, a lei amplia a possibilidade de contingenciamento mesmo quando a projeção do resultado primário estiver dentro da margem de tolerância da meta. O objetivo é permitir que a equipe econômica busque o centro do objetivo fiscal, em vez de se limitar ao mínimo necessário para cumpri-lo.
O teto de crescimento real de 2% será aplicado nos anos em que os novos mecanismos de contenção forem acionados, a partir de 2027. A redução não altera automaticamente o cálculo dos limites dos exercícios seguintes.
Efeito imediato sobre as contas de 2026
A sanção também autoriza excluir até 10,5 bilhões de reais em despesas com subsídios ao óleo diesel do cálculo da meta fiscal deste ano. A exclusão facilita o cumprimento do objetivo, mas não elimina o gasto nem seu impacto sobre a necessidade de financiamento do governo.
O pacote modifica ainda o calendário das compensações da Lei Kandir a estados e municípios. Esses repasses estão relacionados às perdas de arrecadação com a desoneração das exportações.
O impacto fiscal projetado para 2027 reúne aumento de receitas, contenção de despesas e mudanças nas regras de apuração. Por isso, o valor anunciado não corresponde integralmente a uma redução dos gastos públicos.