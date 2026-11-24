Como o ajuste será aplicado

A redução dos incentivos tributários passa de 10% para 20% nos benefícios abrangidos pela legislação, respeitadas as exceções. A medida reduz o desconto concedido sobre determinados tributos e, consequentemente, amplia o valor recolhido pelos contribuintes atingidos. Não se trata de um aumento uniforme de 20% nos impostos das empresas.

Continua após a publicidade

Outra mudança permite restringir o uso de créditos tributários para compensar impostos devidos à Receita Federal. A compensação é o mecanismo pelo qual uma empresa utiliza valores que tem a recuperar do Fisco para quitar outras obrigações. Limitar esse procedimento pode aumentar a arrecadação em dinheiro no período.

Na gestão do Orçamento, a lei amplia a possibilidade de contingenciamento mesmo quando a projeção do resultado primário estiver dentro da margem de tolerância da meta. O objetivo é permitir que a equipe econômica busque o centro do objetivo fiscal, em vez de se limitar ao mínimo necessário para cumpri-lo.

Continua após a publicidade

O teto de crescimento real de 2% será aplicado nos anos em que os novos mecanismos de contenção forem acionados, a partir de 2027. A redução não altera automaticamente o cálculo dos limites dos exercícios seguintes.

Efeito imediato sobre as contas de 2026

A sanção também autoriza excluir até 10,5 bilhões de reais em despesas com subsídios ao óleo diesel do cálculo da meta fiscal deste ano. A exclusão facilita o cumprimento do objetivo, mas não elimina o gasto nem seu impacto sobre a necessidade de financiamento do governo.

Continua após a publicidade

O pacote modifica ainda o calendário das compensações da Lei Kandir a estados e municípios. Esses repasses estão relacionados às perdas de arrecadação com a desoneração das exportações.

O impacto fiscal projetado para 2027 reúne aumento de receitas, contenção de despesas e mudanças nas regras de apuração. Por isso, o valor anunciado não corresponde integralmente a uma redução dos gastos públicos.