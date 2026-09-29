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Economia

Lula reúne 744 empresários em SP em tentativa de aproximação com setor produtivo

Encontro organizado pelo Prerrogativas, Esfera e Parlatório reuniu executivos de setores como petróleo, construção, bancos, tecnologia e varejo

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 16h56 | Atualizado em 29 set 2026, 17h33
O presidente Lula, de terno cinza e gravata escura, olha para baixo enquanto segura um livro branco com a capa Vida de Negro e uma ilustração de um cérebro. Ao seu lado esquerdo, um homem de terno azul e gravata laranja sorri, e à direita, um homem de pele escura, com terno, estende a mão. Outros homens de terno estão ao fundo, em um ambiente com iluminação azulada
Lula, ao lado do advogado Marco Aurélio de Carvalho, recebe livro de presente durante evento com empresários (Divulgação/Divulgação)
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu 744 empresários e representantes do setor produtivo na noite de sexta-feira, 25, em São Paulo, em um dos maiores encontros da campanha de reeleição com o empresariado.

O jantar, realizado no Hotel Tivoli Mofarrej, em São Paulo, foi organizado pelo pelo coordenador do grupo Prerrogativas, o advogado Marco Aurélio de Carvalho, e o presidente do Conselho de Administração do Grupo Esfera Brasil, João Camargo.

De acordo com o advogado, cerca de 95% dos participantes eram empresários.

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A lista incluiu representantes de setores como construção civil, petróleo e gás, seguros e resseguros, indústria, mineração, energia, tecnologia, varejo, educação e saúde.

Entre as empresas e entidades representadas estavam Vale, Cosan, Porto Seguro, iFood, Uber, Airbnb, Petz, Magazine Luiza, Unica, Copersucar, Instituto Combustível Legal e Febraban.

A reunião também contou com executivos de grandes bancos e empresas, além de dirigentes de hospitais e universidades.

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Entre os presentes estavam Gustavo Pimenta, presidente da Vale, Milton Maluhy Filho, CEO do Itaú Unibanco, e Joesley Batista, da JBS.

Governo levou ministros para conversar com empresários

A estratégia não se limitou ao discurso presidencial. Mais de dez ministros e integrantes do governo participaram do jantar e circularam entre os convidados, segundo Carvalho.

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Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, Tarciana Medeiros, do Banco do Brasil, e Carlos Vieira, da Caixa, também estiveram no encontro.

Ministros de áreas como Fazenda, Casa Civil, Planejamento, Indústria e Comércio, Educação, Saúde e Gestão participaram das conversas com os representantes do setor produtivo.

Em uma das mesas, segundo Carvalho, estavam Esther Dweck, ministra da Gestão, Miriam Belchior, da Casa Civil, Mercadante e representantes do setor empresarial. Entre eles estavam Marcos de Moraes, da Trisul, Jorge Cury, ligado ao Secovi.

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O formato foi pensado para permitir que os empresários também falassem diretamente com integrantes do governo. Carvalho afirma que Lula fez questão de dividir seu tempo e abrir espaço para manifestações do setor privado.

“É uma oportunidade muito rica. Oferecemos ao país uma oportunidade de diálogo entre o setor produtivo e o governo”, afirma o advogado.

Segurança jurídica entrou no centro da conversa

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A tentativa de aproximação ocorre em torno de uma pauta cara ao empresariado: previsibilidade para investimentos e segurança jurídica.

Em seu discurso, Lula procurou transmitir aos convidados a mensagem de que não deveriam ter receio de um eventual novo mandato.

Carvalho afirma que a orientação dada aos empresários foi a de avaliar a capacidade de Lula de garantir estabilidade institucional e condições para a continuidade dos investimentos.

O ministro Márcio Elias Rosa defendeu a política industrial e a proteção do setor produtivo. Ele afirmou que o país não pode abrir mão de uma política industrial e associou investimentos privados à segurança jurídica.

A presença de representantes de empresas que tradicionalmente não são identificadas com o eleitorado petista foi destacada por Carvalho como um dos sinais de que o encontro superou as expectativas da organização.

Prerrogativas ampliou atuação para além do Judiciário

O encontro também marca uma ampliação da atuação política do Grupo Prerrogativas. Criado como um grupo de advogados, o movimento passou nos últimos anos a participar de articulações políticas e institucionais.

Carvalho diz que sua relação com Alckmin, por exemplo, ajudou a aproximar o vice-presidente de Lula. Segundo ele, os dois foram colocados em contato pelo grupo em um jantar de fim de ano, no restaurante Rubaiyat, há cerca de cinco anos.

O Prerrogativas também participou da articulação política nas eleições anteriores. Em 2025, o grupo chegou a lançar a candidatura da ministra Simone Tebet ao Senado, segundo Carvalho.

Agora, a aposta é em uma aproximação mais ampla com o setor privado. O advogado afirma que o objetivo do encontro não era apenas reunir empresários simpáticos ao governo, mas colocar Lula diante de segmentos que historicamente mantiveram maior distância do PT.

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