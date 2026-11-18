A intenção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de centralizar as principais decisões econômicas do quarto mandato está redesenhando a disputa pelo Ministério da Fazenda. O novo titular não deverá desfrutar da mesma autonomia concedida a Fernando Haddad no início do governo anterior. Nesse cenário, o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, passou a reunir características valorizadas pelo presidente: lealdade política, compromisso com a execução das decisões do Planalto e disposição para atuar sem disputar protagonismo.

Moretti ganhou espaço ao assumir a linha de frente do pacote de ajuste fiscal encaminhado ao Congresso. A proposta, que prevê um impacto de até 60 bilhões de reais nas contas públicas de 2027, ficou conhecida como Plano Moretti. O ministro participou diretamente das negociações no Senado e esteve ao lado de Lula na reunião de terça-feira, 17, para discutir o andamento das medidas. Nos bastidores, sua atuação reforça a percepção de que o presidente procura alguém disposto a executar sua orientação econômica, sem reivindicar a liberdade de atuação que Haddad teve na Fazenda.

O contraste com Dario Durigan é significativo. Durante a campanha eleitoral, o atual ministro da Fazenda apresentou à Faria Lima uma agenda fiscal mais ambiciosa, que incluía a contenção de despesas obrigatórias e mudanças estruturais para estabilizar a dívida pública. O pacote efetivamente encaminhado ao Congresso, no entanto, ficou distante dessas promessas. Durigan participou da elaboração das medidas, mas perdeu protagonismo na articulação política e esteve ausente de reuniões decisivas sobre o projeto. O Radar Econômico já havia alertado, em agosto, para a distância entre os compromissos apresentados pelo ministro ao mercado e a disposição de Lula de implementá-los.

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A centralização também dificulta a candidatura do governador do Piauí, Rafael Fonteles. Embora seu nome tenha sido considerado para a Fazenda, a perspectiva de assumir o ministério sem liberdade para conduzir a política econômica provocou resistências. Interlocutores avaliam que deixar o governo estadual, para o qual acaba de ser reeleito, significaria assumir riscos importantes à sua carreira política sem a garantia de poder implementar suas próprias decisões.

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No caso do vice-presidente Geraldo Alckmin, a resistência tem outra origem. Setores do PT temem que uma passagem bem-sucedida pela Fazenda fortaleça sua posição como possível candidato à Presidência em 2030. O partido considera fundamental construir uma alternativa própria para a sucessão de Lula e receia que a projeção política de Alckmin, filiado ao PSB, dificulte esse projeto. A boa interlocução do vice-presidente com o empresariado e o mercado financeiro, portanto, não é suficiente para eliminar as objeções internas.

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Nesse ambiente, Moretti aparece como uma alternativa compatível com o novo desenho pretendido por Lula. Seu protagonismo no ajuste fiscal e sua relação de confiança com o presidente o colocam nas discussões sobre a futura equipe econômica. Não há decisão sobre sua eventual transferência para a Fazenda, mas sua atuação evidencia a mudança em curso: para o próximo mandato, a autonomia do ministro pode pesar menos do que sua capacidade de executar as decisões tomadas diretamente pelo presidente.