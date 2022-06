Lula quer dar vazão a reforma que Bolsonaro não conseguiu fazer

No rascunho do programa de governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), alguns pontos chamam atenção. Se não são dissonantes, mostram-se, no mínimo, divergentes. Entre os pontos elencados pela campanha do petista, salta aos olhos a intenção de dar vazão a uma reforma tributária “solidária, justa e sustentável, que simplifique tributos e distribua renda” que “corrija o mecanismo que historicamente transfere renda das camadas mais pobres para as camadas de maior renda da sociedade”. Uma reforma tributária ampla era mote da gestão do ministro da Economia de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, e vai e vem entre discussões e travas no Congresso Nacional em diversas frentes.

Se, no começo, o pacote de alterações tributárias do Estado baseava-se na criação de um imposto nos moldes da antiga CPMF para desonerar outros setores, a chancela do governo passou pelo apoio à PEC 45, de autoria do economista Bernard Appy, depois da PEC 110, do ex-deputado Luiz Carlos Hauly, e pelas tímidas propostas de alteração no imposto de renda, entre elas a tributação de dividendos, que teve apoio de deputados de esquerda na Câmara. Após quase quatro anos de idas e vindas, as propostas seguem empacadas e sem sinais claros que possam avançar na reta final do governo de Bolsonaro.

O programa também toca na “revogação do teto de gastos” e revê o atual regime fiscal brasileiro, que é disfuncional e perdeu totalmente sua credibilidade. “Construiremos um novo regime fiscal que disponha de credibilidade, previsibilidade e sustentabilidade, que possua flexibilidade e garanta a atuação anticíclica, que promova a transparência e o acompanhamento da relação custo-benefício das políticas públicas, que fortaleça o planejamento e a articulação entre investimentos públicos e privados, que reconheça a importância do investimento social, dos investimentos em infraestrutura e que esteja vinculado à criação de uma estrutura tributária mais simples e progressiva. Vamos colocar o pobre outra vez no Orçamento e os super-ricos pagando impostos”, defende.

De forma vaga, o esboço do programa econômico ainda vislumbra o combate à inflação – sem apontar, porém, mecanismos sólidos. “No caso dos preços dos combustíveis e tarifas de energia elétrica é necessário implementar políticas que envolvam a consideração dos custos de produção no Brasil, os efeitos sobre os orçamentos dos consumidores e a expansão da capacidade produtiva setorial”, diz o texto. “Reduzir a volatilidade da moeda brasileira por meio da política cambial também é uma forma de amenizar os impactos inflacionários de mudanças no cenário externo. A orientação passiva para a política cambial dos últimos anos acentuou a volatilidade da moeda brasileira em relação ao dólar com consequências perversas para o índice de preços”, afirma o texto, que também diz ser necessária uma política de reindustrialização do país.

O texto ainda posiciona a candidatura de Lula como contrária à privatização da Petrobras e confirma o palavrório do ex-presidente em relação à revogação da reforma trabalhista, patrocinada pelo governo do ex-presidente Michel Temer. Defendemos a revogação da reforma trabalhista feita no governo Temer e a construção de uma nova legislação trabalhista, a partir da negociação tripartite, que proteja os trabalhadores, recomponha direitos, fortaleça os sindicatos sem a volta do imposto sindical, construa um novo sistema de negociação coletiva e dê especial atenção aos trabalhadores informais e de aplicativos”, diz o documento. Também sem ainda mostrar solidez, o texto argumenta por uma busca de um “modelo previdenciário que concilie o aumento da cobertura com o financiamento sustentável”. “A proteção previdenciária voltará a ser um direito de todos e de todas. Frente aos milhares de trabalhadores e trabalhadoras hoje excluídos, a inclusão previdenciária será central para o resgate, a longo prazo, da sustentabilidade financeira do regime geral de previdência social”, diz.