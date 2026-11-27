O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira, 27, que o governo promoverá ajustes nas despesas públicas, mas descartou a redução de benefícios destinados à população de baixa renda e de recursos para a educação.

A declaração ocorre em meio às discussões sobre uma nova rodada de medidas de equilíbrio fiscal e um dia após a confirmação do banqueiro Luiz Carlos Trabuco como futuro ministro da Fazenda.

Durante um encontro com estudantes em Niterói (RJ), Lula defendeu a revisão dos pagamentos de benefícios assistenciais e trabalhistas para impedir que recursos sejam destinados a pessoas que não atendam aos critérios de concessão.

“A gente precisa crescer e, para crescer, a gente não pode gastar dinheiro à toa. Para crescer, vai ter que gastar o dinheiro certo”, afirmou o presidente.

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Lula ressaltou, entretanto, que a revisão das despesas não deverá resultar na supressão de direitos sociais.

“Não haverá hipótese de eu cortar benefício do povo pobre desse país ou da educação. Agora, a gente vai ter que fazer alguns ajustes, porque não pode receber benefícios quem não tem direito”, disse.

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O presidente citou como exemplo as suspeitas de irregularidades no seguro-defeso, benefício pago a pescadores artesanais durante os períodos em que a atividade é proibida para a reprodução das espécies. Segundo Lula, há municípios em que o número de pessoas cadastradas como pescadores supera o de habitantes.

O petista também voltou a defender a ampliação dos investimentos em educação e reafirmou o compromisso de estender às universidades o Pé-de-Meia, programa de incentivo financeiro à permanência de estudantes nas instituições de ensino.

Os limites do ajuste fiscal

As declarações sinalizam os limites políticos que Trabuco encontrará ao assumir o comando da economia no quarto mandato de Lula. A indicação do presidente do conselho de administração do Bradesco foi bem recebida pelo mercado financeiro, mas provocou resistência em setores da esquerda.

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Em manifestações públicas anteriores à sua escolha para a Fazenda, o banqueiro defendeu mudanças no sistema de proteção social e nas regras da Previdência.

Também questionou a expansão dos gastos assistenciais em um cenário de redução do desemprego, argumentando que as despesas precisam ser compatíveis com a capacidade financeira do Estado.

Na quarta-feira (25), o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, afirmou que o próximo esforço de ajuste fiscal deveria se concentrar nas emendas parlamentares, nos incentivos tributários e nos supersalários do funcionalismo público.

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O ministro defendeu a manutenção dos pisos constitucionais da saúde e da educação e da vinculação dos benefícios previdenciários e assistenciais ao salário mínimo.

A equipe econômica, por sua vez, estuda alternativas para desacelerar o crescimento das despesas obrigatórias, que comprometem uma parcela crescente do Orçamento federal.

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Governo busca superávit em 2027

Na terça-feira (24), Lula sancionou um pacote de medidas com impacto fiscal estimado entre 45,1 bilhões e 56,1 bilhões de reais em 2027. A legislação amplia a redução de incentivos tributários, estabelece novas ferramentas de contenção de despesas e restringe a utilização de créditos fiscais pelas empresas.

A meta central do governo para o próximo ano é alcançar um superávit primário de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB), equivalente a 73,2 bilhões de reais.

Consideradas as despesas excluídas das regras fiscais, o Ministério do Planejamento projeta um resultado efetivo positivo de 0,1% do PIB.

O desafio da próxima gestão da Fazenda será conciliar a expansão dos investimentos e o financiamento das promessas eleitorais de Lula com a necessidade de estabilizar a trajetória da dívida pública. O presidente não detalhou nesta sexta-feira quais novas medidas pretende adotar nem estabeleceu um prazo para encaminhá-las ao Congresso.