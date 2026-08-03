Lula promete criar lugar para idoso namorar em ato de convenção partidária

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Em convenção do PT, o presidente Lula anunciou que, em um eventual quarto mandato, pretende instituir uma política pública dedicada à população idosa. A proposta visa criar espaços para atividades físicas, convivência e socialização, combatendo a vulnerabilidade e promovendo um envelhecimento saudável, inclusive com a possibilidade de novos relacionamentos.

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O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que, em um eventual quarto mandato, pretende criar uma política pública voltada à população idosa. A declaração foi feita durante a convenção partidária do Partido dos Trabalhadores (PT), realizada neste domingo, 2. Entre as propostas mencionadas está a criação de espaços para prática de atividades físicas, convivência e socialização, onde os idosos poderiam até mesmo namorar.

“Precisamos criar um programa para o idoso, que ele possa caminhar, nadar, possa fazer o que ele quiser! Até namorar se ele encontrar uma parceira!”, afirmou Lula. Segundo o presidente, muitos idosos vivem em situação de vulnerabilidade e não contam com familiares ou pessoas que possam oferecer apoio no dia a dia.

De acordo com Lula, a proposta teria caráter preventivo e buscaria estimular o envelhecimento saudável. O presidente defendeu a criação de espaços que incentivem a prática de atividades físicas e o convívio social, como forma de combater o sedentarismo e preservar a saúde da população idosa. Durante o discurso, ele citou a própria rotina de exercícios como exemplo.

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“Os anos vão passando, com quem que eu quero brigar? Eu quero brigar com a velhice! Por isso, eu corro a oito quilômetros por hora, malho perna e malho braço. O foco é envelhecer com saúde”, disse Lula durante a convenção que oficializou sua candidatura à Presidência da República.

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A convenção partidária é a reunião oficial em que os partidos políticos escolhem e homologam os candidatos que disputarão as eleições, além de definir eventuais coligações ou federações, quando permitidas pela legislação eleitoral.

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O encontro também serve para aprovar o programa e as diretrizes que serão defendidos durante a campanha. As convenções são realizadas dentro do período estabelecido pela Justiça Eleitoral e marcam o início formal da participação dos candidatos no processo eleitoral, embora o registro das candidaturas ainda precise ser feito posteriormente junto à Justiça Eleitoral.