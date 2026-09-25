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Lula proíbe as bets: veja como resgatar o dinheiro depositado nos sites

Jogadores terão até o dia 5 de outubro para solicitar o resgate dos saldos que possuem em sites de aposta

Por Márcio Juliboni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 set 2026, 19h02 | Atualizado em 25 set 2026, 19h57
Eleitores se mostram majoritariamente contrários a Bets
FIM DE JOGO Sites de aposta: a partir de hoje, depósitos em bets está proibido (South Agency/Getty Images)
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpriu sua promessa e assinou, nesta sexta-feira 25, a medida provisória que proíbe os sites de aposta no Brasil. A proibição terá efeito imediato a partir de sua publicação. Segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, na prática, a partir de hoje, os brasileiros não poderão mais depositar dinheiro nas contas que possuem nas bets. Para quem possui algum valor já depositado, é importante prestar atenção às seguintes datas:

5 de outubro – as bets ficarão online para que os apostadores resgatem o saldo remanescente até as 23h59.

6 de outubro – a partir da zero hora, as lojas de aplicativos, a Anatel e o Comitê Gestor da Internet (CGI) bloquearão o acesso aos sites de aposta no país. Os endereços eletrônicos serão redirecionados a uma página com orientações sobre como resgatar o saldo.

Dias 6 e 7 de outubro – as bets deverão apresentar aos bancos os saldos que ainda não forem resgatados. A consolidação deve ser apresentada pelo CPF de cada apostador. Os bancos só poderão movimentar essa quantia, em caso de solicitação de reembolso aos titulares do saldo.

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9 de outubro – os bancos deverão repassar o saldo não resgatado à conta de cada titular, conforme as informações fornecidas pelas bets. Se houver dificuldades em localizar as contas ou realizar a transferência, a Caixa Econômica Federal ficará encarregada de reembolsar o dinheiro ao apostador.

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