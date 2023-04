Lula prevê avanço em acordo com União Europeia e critica protecionismo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aproveitou seu discurso de encerramento do Fórum Empresarial Brasil-Espanha, em Madrid, para abordar o tão aguardado acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Lula, que iniciou sua viagem diplomática ao país europeu nesta terça-feira, 25, disse que espera pela conclusão do acordo entre os dois blocos desde 2003, quando assumiu a Presidência pela primeira vez.

Junto dos demais integrantes do Mercosul, o Brasil prevê que haverá progresso nas negociações em 2022, segundo o presidente, que também defendeu que o fortalecimento da indústria ande lado-a-lado da abertura comercial. “Esperamos ter boas notícias ainda neste ano. É um acordo muito importante para todos e queremos que seja equilibrado e que contribua para a reindustrialização do Brasil”, disse. O petista também lembrou aos empresários presentes no evento que a Espanha, atualmente governada pelo socialista Pedro Sánchez, presidirá a União Europeia durante o segundo semestre deste ano, o que, segundo Lula, pode ser de grande ajuda para a conclusão do acordo.

No embalo de sua defesa da relação entre Mercosul e União Europeia, Lula pregou pelo fortalecimento do comércio exterior brasileiro, com a ampliação de mercados e iniciativas em organismos multilaterais de modo a “deter a marcha insensata do protecionismo no mundo”, em suas palavras. Apesar da retórica simpática ao comércio global, Lula não deixou de frisar a importância da indústria nacional na agenda do governo. “Vamos trazer a indústria brasileira para o século XXI, com o apoio à inovação, à cooperação público-privada e acesso a financiamentos”, disse.

Parcerias Público Privadas (PPPs) e Infraestrutura

Em aceno explícito ao empresariado espanhol, o presidente elencou ações do governo para parcerias público-privadas (PPPs) e investimentos em infraestrutura. “Sou entusiasta de que os setores público e privado andem de mãos dadas porque só assim conseguiremos fazer o país crescer”, disse. Também prometeu o lançamento de um novo programa de investimentos em infraestrutura para o próximo mês de maio e, ao abordar a questão energética, afirmou que o Brasil vai expandir sua presença no mercado de hidrogênio verde. Corroborando para a narrativa de que o Brasil seria um país promissor para investimentos europeus, Lula mencionou mudanças regulatórias. “Estamos fortalecendo os marcos regulatórios necessários para que os parceiros do Brasil possam fazer negócios com toda a tranquilidade necessária”, disse aos espanhóis.

