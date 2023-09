Lula pede a retirada da urgência do projeto de Juros sobre Capital Próprio

“Verifica-se que os Juros sobre o Capital Próprio – JCP revelam ser ineficientes para direcionar a escolha do financiamento pelo capital próprio em detrimento do capital de terceiros. No entanto, ao que parece, eles têm sido utilizados com o propósito exclusivo de redução da carga fiscal […]”. afirma o ministro Fernando Haddad na justificativa da medida.

O fim do JCP chegou a ser aprovado pela Câmara dos Deputados em 2021, num projeto do então ministro da Economia, Paulo Guedes. Além do JCP, havia a alteração de Imposto de Renda para pessoas físicas e jurídicas. A proposta, no entanto, ficou engavetada no Senado.