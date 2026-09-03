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Lula marca anúncio para zerar fila do INSS; veja quais promessas cumpriu

Dados parciais de agosto mostravam uma fila do INSS com 1,2 milhão de processos em espera

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 09h09 | Atualizado em 3 set 2026, 10h58
Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva signs a document of new economic measures at the Planalto Palace in Brasilia, on January 12, 2023. (Photo by Sergio Lima / AFP)
Até o momento, Lula cumpriu 5 da 8 promessas na área econômica (Sergio Lima/AFP)
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Lula marca anúncio para zerar fila do INSS; veja quais promessas cumpriu Priorizar nos meus resultados Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) marcou para as 15h30 desta quinta-feira, 3, um evento no Palácio do Planalto para anunciar o que a agenda oficial do governo chama de “fila do INSS zerada”. Caso o objetivo seja confirmado, Lula terá cumprido mais uma promessa feita durante a campanha eleitoral de 2022 na área econômica.

Na eleição, Lula apresentou oito compromissos relacionados à economia: isentar do Imposto de Renda quem recebe até 5 mil reais por mês, criar um programa de renegociação de dívidas, reduzir o preço da picanha, desatrelar os combustíveis do Preço de Paridade Internacional (PPI), substituir o teto de gastos, fazer a reforma tributária, propor uma nova legislação trabalhista e zerar a fila do INSS.

Até esta quinta-feira, cinco dessas promessas haviam sido integralmente cumpridas: a criação da faixa de isenção do Imposto de Renda para quem recebe até 5 mil reais, a substituição do teto de gastos pelo arcabouço fiscal, a mudança na política de preços dos combustíveis, a criação de um programa de renegociação de dívidas e a aprovação da reforma tributária.

A promessa de uma nova legislação trabalhista é mais difícil de enquadrar. Uma das iniciativas que podem ser relacionadas ao compromisso é a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala 6×1 e reduz gradualmente a jornada semanal de trabalho. A proposta, porém, ainda precisa ser aprovada pelo Senado e não entrou em vigor. Por isso, não é possível considerar a promessa cumprida.

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Além disso, a PEC não surgiu originalmente no governo ou no PT. A proposta foi apresentada pela deputada federal Érika Hilton (PSOL-SP), partido que ocupa uma posição mais à esquerda do que o PT no espectro político.

E a promessa da picanha?

Outra promessa que não se concretizou foi a de reduzir o preço da picanha. Dados da consultoria Safras & Mercado mostram que o preço do corte subiu 25,7% entre janeiro de 2023 e junho de 2026, mesmo após a correção pela inflação.

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A alta significa que, em termos reais, a picanha ficou mais cara durante o governo Lula, contrariando a promessa feita na campanha eleitoral.

A fila do INSS já foi zerada?

Apesar do anúncio previsto para esta quinta-feira, os dados mais recentes disponíveis até a manhã do evento ainda apontavam a existência de uma fila de 1,282 milhão de requerimentos de benefícios aguardando análise no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

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O número, referente a dados parciais até 24 de agosto, é o menor da série histórica iniciada em janeiro de 2023. A fila, porém, ainda não havia chegado a zero.

Em janeiro, havia 3,073 milhões de requerimentos pendentes. A redução desde então é de 59%. Entre os processos que aguardam análise há mais de 45 dias, a queda foi ainda maior. O estoque passou de 1,882 milhão em janeiro para 261 mil em agosto, uma redução de 86%.

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O total de requerimentos não corresponde necessariamente ao número de pessoas na fila, já que um mesmo segurado pode apresentar mais de um pedido ao INSS.

Como está a fila:

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  • Fila total: 1,28 milhão de processos;
  • Redução desde janeiro: 59%;
  • Requerimentos há mais de 45 dias: 261 mil;
  • Queda nessa parcela desde janeiro: 86%.

Recorde de concessões

A redução do estoque ocorre paralelamente a um aumento no número de benefícios concedidos pelo INSS.

De janeiro a julho de 2026, o instituto concedeu, em média, 730 mil benefícios por mês. O número é 67% superior à média registrada no mesmo período de 2022, quando foram concedidos 438 mil benefícios mensais.

Em 2025, a média de concessões entre janeiro e julho havia sido de 641 mil benefícios por mês. O aumento está relacionado às medidas adotadas pelo governo para acelerar a análise dos pedidos e reduzir o estoque de processos pendentes.

Quanto tempo o INSS leva para analisar um pedido?

O tempo médio de análise de um benefício pelo INSS está atualmente em 35 dias, mas varia conforme o tipo de solicitação.

  • Salário-maternidade: 11 dias;
  • Benefícios por incapacidade: 30 dias;
  • Aposentadorias: 33 dias;
  • Benefícios assistenciais: 65 dias.

Os benefícios assistenciais apresentam prazo maior porque podem exigir perícia médica e avaliação biopsicossocial, procedimentos necessários para a análise da condição do requerente.

Se o governo anunciar nesta quinta-feira que conseguiu efetivamente zerar a fila, Lula terá avançado mais uma casa no cumprimento das promessas econômicas de 2022. O placar a poucos dias do primeiro turnos ficaria em 6 contra 2 em propostas na área econômica totalmente cumpridas, até o momento está em 5 contra 3.

(Com informações da Agência Brasil)

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