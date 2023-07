Lula lamenta reforma tributária longe do ideal, mas defende sua aprovação

O presidente Lula lamentou na tarde desta quinta-feira, 6, que o projeto da reforma tributária que está para ser votado na Câmara não seja exatamente da forma como ele e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, gostariam que fosse. Mesmo assim, ele defendeu sua aprovação e ressaltou que é preciso se contentar com o que foi negociado com o Congresso. “Estamos negociando com todo mundo e ela vai ser aprovada. Não é o que cada um de vocês deseja, não é o que o Haddad deseja, não é o que eu desejo, mas tudo bem”, afirmou.

O presidente excluiu a possibilidade de “chorar pelo que não tem” e defendeu o diálogo com as diferentes correntes ideológicas. “Nós não somos os senhores da razão, nós temos que lidar com as relações de força do Congresso Nacional. Então, em vez de chorar o que a gente não tem, melhor a gente conversar com o que a gente tem. É preciso parar de reclamar, de lamentar, e passar a discutir como fazer, e vamos fazer.”

A postura do presidente Lula contrasta com a do ex-presidente Jair Bolsonaro, que divulgou uma nota se manifestando contra a reforma tributária e indicando voto contrário da bancada do PL, abrindo crise pública com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que passou a defender sua aprovação após reunião com Haddad.

Na reta final da “supersemana” de frenéticas negociações em Brasília, Arthur Lira e Fernando Haddad almejam aprovar nesta quinta-feira (ao menos em primeiro turno) a PEC da reforma tributária – discutida há décadas, mas que nunca chegou tão perto de ser votada na Câmara.

Como fruto das negociações, o relator da PEC, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), apresentou na quarta-feira uma versão do relatório que inscreve na Constituição alíquota zero para impostos sobre a cesta básica de alimentos. Ele ainda publicará nesta quinta uma terceira versão do parecer, que deve formalizar acordos com governadores e prefeitos sobre a governança do Conselho Federativo, responsável pela arrecadação e distribuição do futuro Imposto sobre Bens e Serviços.

Em um dos pontos mais sensíveis para o governador de São Paulo, Ribeiro incluirá no texto critérios detalhados para determinar quanto peso cada ente da federação terá nas decisões do colegiado.

Também definirá a repartição do Fundo de Desenvolvimento Regional, no qual o governo Lula promete aportar 40 bilhões de reais para compensar as perdas de estados e municípios com o fim de incentivos fiscais e outras mudanças no sistema tributário.

Continua após a publicidade

Siga