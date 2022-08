Lula investidor, o lado desconhecido que o aproxima da Faria Lima

Os principais candidatos à Presidência da República declararam seus bens e patrimônio ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o que possui o maior patrimônio, calculado em 7,4 milhões de reais, mais que o dobro do declarado pelos seus demais oponentes, Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB). Lula também é o único que, curiosamente, possui um perfil investidor, com alocações declaradas em renda fixa.

Dos 7,4 milhões de reais de Lula, a maior parte, cerca de 5,5 milhões, está aplicada em previdência privada. Na renda fixa, estão investidos 185.000, entre CDB, RDB e outros. Compõem também esse patrimônio imóveis, veículos, aplicação em poupança e “outros bens e direitos” não especificados, bem como “cotas ou quinhões de capital”, que se referem à participação em empresas limitadas.

A política de elevação dos juros para controlar a inflação vem beneficiando os investidores da renda fixa, que possuem suas aplicações atreladas à taxa de juros básica, a famosa Selic – hoje no patamar de 13,75% -, ou à inflação, que acumula alta de 10,07% em doze meses e deve encerrar o ano em 7,11%. Com a renda fixa nas alturas, os investimentos dessa categoria têm potencial de dobrar o patrimônio dos investidores. Assim, as previsões de uma Selic alta por tempo prolongado podem beneficiar os investimentos do candidato petista.

É curioso Lula, sempre visto com muitas reservas e até temor pelo mercado financeiro, ser o único dos candidatos com perfil de investidor. “A carteira do Lula está bem diversificada e, de acordo com a idade dele, bastante focada em previdência, com um pouco de imóvel e renda fixa”, diz Marcelo Oliveira, analista e fundador da Quantzed, casa de análise e empresa de educação financeira para investidores. São aplicações de perfil conservador. Porém, o mercado espera que Lula deixe o conservadorismo apenas para os investimentos. O candidato vem buscando se aproximar da Faria Lima e do setor financeiro, que procuram um candidato de centro e com propostas liberais, postura próxima da qual Lula adotou em seu primeiro mandato, quando escolheu economistas ortodoxos para definir as propostas econômicas.

Já a postura ultraconservadora de Bolsonaro não é só na política, mas também nos investimentos. O atual presidente possui um patrimônio declarado de 2,3 milhões de reais, sendo a maior parte dos seus bens alocada em imóveis. O presidente declarou quatro casas e um apartamento no valor de mais de 1,3 milhão de reais. A outra parte está alocada em poupança (591.000 reais) e em conta-corrente (316.000 reais). Sua lista também inclui um veículo no valor de 26.500 reais. As aplicações de Bolsonaro são conservadoras e ruins, e definidas pelo mercado como “alguém que não entende de investimento”. “A carteira dele é bem ruim porque tem muito imobilizado, e muita aplicação em poupança, que é o pior investimento atualmente, além de muito dinheiro em caixa sem render nada”, avalia Oliveira.

Em contrapartida, o seu candidato a vice, o general Braga Netto, possui uma carteira bastante diversificada, com aplicações em ações, renda fixa e imóveis. Os presenciáveis Ciro Gomes e Simone Tebet possuem aplicações semelhantes às de Bolsonaro, ambos com patrimônio calculado de 2,4 milhões de reais e 2,3 milhões de reais, respectivamente.

