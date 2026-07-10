O recado de Lula a Trump às vésperas de decisão sobre novo tarifaço

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (10), em uma reunião no Palácio do Planalto, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode passar a se preocupar com o potencial do Brasil no mercado de minerais críticos, considerados estratégicos para a indústria de tecnologia e para a transição energética. A declaração ocorre em meio ao aumento das tensões comerciais entre os dois países e ao interesse crescente global por terras raras e outros minerais essenciais.

Durante agenda oficial, Lula destacou que o Brasil possui importantes reservas desses recursos e reforçou que a exploração deverá ocorrer de forma soberana, com benefícios para o desenvolvimento nacional. Segundo o presidente, o país não pretende abrir mão do controle sobre suas riquezas minerais, que têm ganhado protagonismo na disputa geopolítica entre as principais economias do mundo. “O Trump pode começar a se preocupar com o Brasil. Nós temos uma riqueza em minerais críticos que poucos países possuem. E vamos utilizar esses recursos para gerar desenvolvimento e riqueza para o povo brasileiro”, afirmou o presidente.

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Os chamados minerais críticos, grupo que inclui terras raras, lítio, nióbio, grafite e outros elementos, são fundamentais para a fabricação de baterias de veículos elétricos, semicondutores, turbinas eólicas, equipamentos militares e produtos eletrônicos de alta tecnologia. O aumento da demanda global fez com que Estados Unidos, China e União Europeia intensificassem a disputa por fornecedores desses insumos.

O presidente brasileiro tem defendido que o país fortaleça sua posição estratégica em setores ligados à mineração e à indústria de transformação, reduzindo a dependência da exportação de matérias-primas. Atualmente, a China concentra boa parte do refino mundial desses materiais, o que tem levado outras economias a buscar alternativas para diversificar suas cadeias de suprimentos.

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A fala de Lula acontece em um momento de maior tensão diplomática entre Brasília e Washington, após o governo norte-americano anunciar novas tarifas sobre produtos brasileiros. A negociação deve se encerrar até a próxima quarta-feira, dia 15.

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