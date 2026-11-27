O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira, 27, que o governo precisará promover mudanças na condução da economia para criar condições de crescimento. Ao tratar dos planos para os próximos anos, o petista defendeu a realização de ajustes e ressaltou que a administração pública deve ter cuidado com a destinação dos recursos.

“A gente precisa crescer. E para crescer, a gente não pode gastar dinheiro à toa. Para crescer, a gente tem que gastar dinheiro certo”, disse.

Durante um encontro com representantes da juventude e do movimento estudantil em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, Lula mencionou investimentos em áreas como saúde e educação, além da intenção de ampliar os aportes em economia digital caso inicie um novo mandato em 2027. Na ocasião, ponderou que a expansão dessas iniciativas precisa ser acompanhada de responsabilidade na gestão do dinheiro público.

“A única coisa que eu posso dizer pra vocês: não haverá hipótese de eu cortar qualquer benefício do povo pobre desse país, ou da educação. Agora, a gente vai ter que fazer alguns ajustes, porque não pode receber benefício quem não tem direito”, disse o presidente.

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A declaração ocorre um dia depois de o Palácio do Planalto anunciar Luiz Carlos Trabuco, presidente do conselho de administração do Bradesco, para comandar o Ministério da Fazenda a partir do próximo ano. A escolha foi interpretada por investidores como uma sinalização de maior disposição do governo para buscar o equilíbrio fiscal, em um momento de apreensão com a trajetória das contas públicas. O anúncio provocou reação positiva no mercado financeiro, após um período de oscilações na Bolsa diante das dúvidas sobre os rumos da política econômica.

A indicação, por outro lado, também despertou preocupação entre setores do PT e de outras legendas de esquerda, que temem a adoção de uma política de maior contenção de despesas. Antes da definição por Trabuco, chegaram a ser cogitados para o cargo o governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles (PT), o atual ministro da Fazenda, Dario Durigan, o ex-ministro Fernando Haddad e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

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O futuro titular da Fazenda terá de conciliar expectativas distintas. De um lado, deverá responder à pressão de investidores por iniciativas capazes de controlar o avanço dos gastos públicos. De outro, precisará atender à orientação de Lula para preservar programas sociais e investimentos considerados prioritários. A interlocução com o Congresso também será decisiva para viabilizar eventuais propostas, diante da resistência de parlamentares, inclusive de partidos aliados.

Lula procurou afastar a possibilidade de que o ajuste pretendido resulte em cortes nas políticas sociais. A discussão sobre a contenção de despesas, porém, já está em curso. Em novembro, o presidente sancionou um conjunto de medidas com efeitos previstos sobre o Orçamento de 2027. O impacto estimado é de aproximadamente 50 bilhões de reais, enquanto as projeções apresentadas durante a discussão das propostas no Legislativo apontavam para uma economia que poderia chegar a 56 bilhões de reais no próximo ano.

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Entre as iniciativas estão regras voltadas a limitar o ritmo de crescimento das despesas obrigatórias e restrições à utilização de créditos tributários por empresas para compensar débitos. Na avaliação de economistas, o pacote foi concebido principalmente para ajudar o governo a cumprir a meta fiscal. Por isso, outras medidas de ajuste ainda poderão ser necessárias.