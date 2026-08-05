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Economia

Lula diz que Estado foi ‘aprisionado’ pela Faria Lima, mas reconhece autonomia do BC

Presidente candidato à reeleição não vê problema em emissão de dívidas para custear obras de infraestrutura

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 ago 2026, 15h39
Homem de barba grisalha, camisa azul clara e chapéu de palha com faixa preta, gesticula enquanto fala em um microfone. Ele está sentado em um ambiente interno com cortinas claras e um móvel de madeira ao fundo
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante entrevista  (Youtube/Reprodução)
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Lula diz que Estado foi ‘aprisionado’ pela Faria Lima, mas reconhece autonomia do BC Priorizar nos meus resultados Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu declarações mistas nesta quarta-feira, 5, sobre a condução da política fiscal. Por um lado, o mandatário defendeu uma política fiscal séria para que o Banco Central (BC) possa reduzir a taxa Selic, hoje fixada em 14,25% ao ano. A emissão de novas dívidas para custear investimentos do governo, no entanto, também é defendida pelo petista.

“Se o Estado tiver que fazer uma dívida por isso (investimentos em obras), pode fazer. Aqui no Brasil, o Estado foi aprisionado pela Faria Lima”, disse Lula em entrevista aos podcasts Meteoro Brasil e Os 3 Elementos. As declarações do presidente ocorreram horas antes de o Comitê de Política Monetária do BC (Copom) decidir sobre os rumos da Selic, em decisão marcada para às 18h30.

Lula disse que o governo não deve gastar mais dinheiro do que tem disponível, sugerindo que a política fiscal deve ser equilibrada em face de um Banco Central autônomo e que fixa juros elevados. “O Banco Central é autônomo, ele tem autonomia. Nós temos que cuidar para que, do ponto de vista econômico, a gente tenha bastante seriedade fiscal para não gastar aquilo que a gente não tem e, ao mesmo tempo, trabalhar para reduzir a taxa de juros”, disse o petista.

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