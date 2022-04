Enquanto Lula diz que Deus é petista, Bolsonaro agradece a São Pedro

Com a corrida eleitoral cada dia mais próxima, os principais candidatos a sucessão no Planalto tem pedido ajuda dos céus para chegar em outubro e vencer a disputa. Enquanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse em entrevista que fica “imaginando que Deus é petista”, seu principal adversário, o presidente Jair Bolsonaro, agradece São Pedro. Isso porque as chuvas entre o fim do ano passado e o começo deste ano fizeram com que o governo suspendesse a bandeira extra de cobrança de energia. O que pode trazer um impacto para a inflação, e um grande alívio para Bolsonaro que tem na alta dos preços um dos grandes adversários na eleição.

Os reservatórios das regiões Norte e Nordeste estão nas máximas, enquanto que os das regiões Sudeste e Centro Oeste estão próximos à média histórica, em torno de 65%, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Assim, a partir de abril, o Ministério de Minas e Energia decidiu pela bandeira verde, que não representa cobrança a mais ao consumidor.

Desde setembro, vigorava a bandeira escassez hídrica, que acrescentava 14,20 reais a mais para cada 100 quilowatt-hora consumidos. A bandeira que estava vigente foi criada durante o governo Bolsonaro, já que mesmo com as bandeiras vermelhas 1 e 2, os reservatórios vazios e a crise hídrica preocupavam. Na época da implementação da cobrança extra, Bolsonaro chegou a fazer um apelo divino para que o desfecho da crise não fosse o apagão, como ocorreu em 2001: “Pedimos a Deus que mande uma chuva para gente, porque a crise hídrica é a maior dos últimos 91 anos. Não acreditamos em racionamento, mas sempre pedimos à população que dá para apagar um ponto de luz aí na sua casa”.