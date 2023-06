Lula diz que ‘ameaças’ da UE dificultam Mercosul de selar o acordo

Sentado ao lado do presidente francês, Emmanuel Macron, anfitrião da Cúpula para um Novo Pacto Financeiro Global, em Paris, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) definiu que as exigências adicionais da União Europeia para a conclusão do acordo com o Mercosul como “ameaças”. A finalização do tratado de livre comércio entre os dois blocos é uma das prioridades da política externa do terceiro mandato do presidente brasileiro.

“Eu estou doido para fazer um acordo com a União Europeia. Mas não é possível, a carta adicional que foi feita pela UE não permite que se faça um acordo. Nós vamos fazer a resposta, e vamos mandar a resposta, mas é preciso que a gente comece a discutir. Não é possível, que nós temos uma parceira estratégica, e haja uma carta adicional que faça ameaça a um parceiro estratégico”, disse o presidente brasileiro.

O acordo entre os dois blocos é negociado desde 1999. Vinte anos depois, em 2019, as partes selaram o acerto, mas o texto não foi ratificado pelo parlamento europeu e os parlamentos nacionais dos países do Mercosul. Nos últimos quatro anos, a oposição da União Europeia à política ambiental tomada pelo governo Bolsonaro criaram muitos entraves para esse avanço final. Recentemente, a UE enviou ao Mercosul um documento com “instrumentos adicionais” para serem acrescentados no acordo.

Sustentabilidade e combate à fome

Em seu discurso em Paris nesta sexta-feira, 23, Lula defendeu que o combate à pobreza esteja associado às medidas para fazer frente às mudanças climáticas. “Junto da questão climática, temos que falar a palavra “desigualdade”. Desigualdade salarial, a desigualdade racial, a desigualdade de gênero, na educação, na saúde”, afirmou. Segundo o presidente brasileiro, se o combate a pobreza não for prioritário, pode haver “um clima muito bom, mas o povo vai continuar a morrer de fome”. Olhando pelo lado ambiental. Lula reafirmou a meta de zerar o desmatamento na Amazônia até 2030.