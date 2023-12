Lula deve participar de promulgação da reforma tributária na quarta

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi convidado para participar da solenidade de promulgação da reforma tributária, agendada para a tarde desta quarta-feira, 20, na Câmara dos Deputados. A sessão solene marca o fim de mais de 30 anos de debates sobre como costurar melhores soluções para o emaranhado de tributos e taxas do país. O convite a Lula foi feito na última segunda-feira, 18, durante a cerimônia de posse do novo procurador-geral da República Paulo Gonet.

Qual o principal ponto da reforma tributária?

A principal mudança instituída na reforma é a unificação de cinco impostos no que está sendo chamado de IVA dual: a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que, administrada pela União, que substituirá IPI, PIS e Cofins, e o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que entrará no lugar do ICMS e terá gestão compartilhada entre Estados e municípios. A partir de 2024, projetos de leis ordinárias e complementares devem desaguar no Congresso para regulamentar a reforma. Nos anos seguintes entram em vigor alíquotas-teste e, em 2027, a nova CBS passa a vigorar no país.

O tema, espinhoso e considerado, ao lado do novo marco fiscal, com as propostas mais relevantes que o governo conseguiu, aos trancos e barrancos, viabilizar no primeiro ano de mandato de Lula, escancarou a fluidez da base de apoio do Planalto dentro do Congresso. Desde os primeiros dias de governo, caciques do Centrão criticam sem grandes mesuras os articuladores políticos do Planalto, em especial o ministro de Relações Institucionais Alexandre Padilha, a quem atribuem pouca autonomia para decidir em nome do Executivo.

Reforma ministerial

Às vésperas do encerramento dos trabalhos do Congresso, um importante cacique da Câmara resumiu assim o vai-e-vem de negociações com ministros palacianos: “tem que mudar a atitude, a forma, o resultado de como as coisas andam. Este ano o foco foi muito econômico e precisávamos de interlocução com os ministros. Em tese seriam os ministros da Articulação Polícia e da Fazenda. O da Fazenda veio [ao Congresso]”. Por trás da provocação estão pressões para que, no início do segundo ano de governo, haja um rearranjo de forças com uma reforma ministerial. De preferência com sinalizações para aplacar parte do apetite dos partidos do Centrão.

