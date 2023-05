Lula critica juros e fala em isentar imposto da PLR de trabalhadores

Em tom de comício, foi assim que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou recados para a sua principal base eleitoral durante o primeiro evento do dia do trabalho de seu primeiro mandato. Mesclando prestação de contas sobre os primeiros dias de seu novo mandato e renovação de promessas, o petista aproveitou para dar recados: voltou a atacar a política monetária do Banco Central e afirmou que os juros altos são responsáveis por parte do desemprego no país.

“A taxa de juros não controla a inflação. Ela controla é o desemprego porque ela é responsável em parte pela situação que vivemos hoje”, afirmou Lula nesta segunda-feira, 1º, no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. A fala de Lula encontrou coro com a dos presidentes das centrais sindicais que discursaram antes dele, que elegeram a atual taxa básica de juros, em 13,75% como a principal vilã para a classe trabalhadora. O Copom se reúne nesta terça e quarta-feira para decidir sobre a Selic, e deve manter o patamar em mais uma reunião.

Um dos novos anúncios feitos pelo presidente é que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está estudando isentar o imposto da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) de trabalhadores. “A pedido das centrais sindicais, nós começamos a estudar essa isenção. Se o patrão não paga Imposto de Renda sobre Lucros, sobre dividendos, porque é que o trabalhador tem que pagar sobre a participação dele nesse lucro?”, afirmou. Atualmente, a PLR tem imposto retido na fonte.

Durante o discurso, Lula mais revisitou suas promessas eleitorais, como o aumento do salário mínimo e a correção da isenção da tabela do Imposto de Renda, vigentes a partir desta segunda-feira. Segundo Lula, é compromisso que até o fim do governo a faixa de isenção do IR suba para 5 mil reais, assim como a volta da política de valorização do salário mínimo. “O trabalhador receberá a inflação além do crescimento do PIB. Quando o salário mínimo aumenta, ganha o cidadão do comércio, que vende cachorro-quente, que vende comida. Ele comprando mais, o comércio gera emprego, a indústria gera emprego e a roda gigante da economia começa a girar e todo mundo começa a ganhar neste país, até os mais ricos”, disse Lula.

O presidente evitou tocar em pontos polêmicos defendidos pelas centrais sindicais, como o imposto sindical e a revisão da reforma trabalhista. Ao fim do discurso, entretanto, ele entrou em uma das pautas sobre direito trabalhista. Segundo ele, está sendo estudada a regulamentação dos trabalhadores por aplicativo. Lula afirmou que será respeitado o fato de que muitos querem continuar como autônomos, sem vínculo celetista, mas haverá uma forma de garantir proteção previdenciária à categoria. “Muitas vezes o cara não quer assinar a carteira, não tem problema. Mas o que nós queremos é que a pessoa que trabalha com aplicativo tenho compromisso de seguridade social, porque se ele ficar doente tem que ter cobertura.”