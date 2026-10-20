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Economia

Lula critica autonomia do Banco Central e nega risco fiscal em sabatina

Presidente questionou influência do mercado financeiro nas decisões monetárias e defendeu medidas anunciadas durante sua campanha eleitoral

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 16h06
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em sabatina na TV Globo
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Reprodução/TV Globo)
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Lula critica autonomia do Banco Central e nega risco fiscal em sabatina Priorize VEJA no Google

O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou a autonomia do Banco Central (BC) e negou que medidas anunciadas durante a campanha eleitoral possam comprometer as contas públicas. As declarações foram feitas na segunda-feira, 19, durante sabatina ao SBT, a seis dias do segundo turno das eleições presidenciais.

Lula afirmou que a independência da autoridade monetária limita a participação do presidente da República nas decisões sobre política monetária. Segundo ele, essa configuração amplia a influência do mercado financeiro sobre a condução econômica do país.

“Você não pode ser presidente da República e não poder discutir a política monetária porque o Banco Central é independente. Quem discute? O sistema financeiro”, disse.

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O presidente também rebateu críticas sobre o impacto fiscal de medidas anunciadas na reta final da campanha, como o reajuste do Bolsa Família e o perdão de dívidas de microempreendedores individuais (MEIs). Lula afirmou que as iniciativas estão dentro das possibilidades orçamentárias e declarou que o governo herdou um déficit de 2,8% e pretende encerrar o ano com superávit primário de 0,1%.

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Ao defender sua gestão fiscal, o petista disse que não precisa aprender sobre responsabilidade com representantes do mercado financeiro. Ele também criticou as cobranças recorrentes sobre o equilíbrio das contas públicas e afirmou que elas não consideram os pagamentos feitos pelo governo ao setor financeiro.

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“Uma demonstração de que eu não preciso aprender responsabilidade com a Faria Lima. Responsabilidade eu tenho porque eu sei, como pai de família, trabalhador de fábrica que recebe salário, que a gente não pode gastar o que a gente não tem”, afirmou.

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TAGS:
Banco Central
Eleições 2026
Juros
Luiz Inácio Lula da Silva
lula
Orçamento
Política Monetária
taxa de juros
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