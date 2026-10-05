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Economia

Lula considera indicar Alckmin para a Fazenda caso seja reeleito, diz agência

Ideia está sendo discutida internamente dentro da campanha como estratégia para o segundo turno, de acordo com agência Reuters

Por Juliana Elias Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 14h46 | Atualizado em 5 out 2026, 14h50
Lula, de terno azul, sorri ao microfone, apertando a mão de Geraldo Alckmin, também de terno azul. Fernando Haddad, de camisa rosa, e outras pessoas sorridentes os observam em um palco com fundo verde
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu vice Geraldo Alckmin, no discurso após o 1° turno das eleições (Francio de Holanda/VEJA)
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Lula considera indicar Alckmin para a Fazenda caso seja reeleito, diz agência Priorize VEJA no Google

Em reação ao claro avanço de seu adversário na preferência dos eleitores, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva avalia a possibilidade de anunciar o nome de seu atual vice-presidente, Geraldo Alckmin, para assumir o Ministério da Fazenda em um eventual novo mandato, de acordo com a agência de notícias Reuters.

No domingo, o resultado do primeiro turno das eleições foi fechado com Flavio Bolsonaro à frente, com 47%, e Lula na segunda colocação, com 45%, numa ordem invertida do que vinham prevendo as pesquisas.

Alckmin, informa a reportagem, continuaria como vice e acumularia o cargo da pasta que chefia a economia. Atualmente, Alckmin também já tem mandato duplo na gestão de Lula, como vice e também como o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, cargo que acabou o alçando a principal interlocutor do Brasil com os Estados Unidos na crise e nas negociações envolvendo as tarifas aplicadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O movimento seria uma maneira de colocar um nome mais voltado ao centro e com interlocução com o mercado e o empresariado na tentativa de angariar votos das alas que demandam uma gestão fiscal mais austera, mas, ao mesmo tempo, ainda hesitam em dar o seu voto para Flávio

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