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Economia

Lula compara bets a vício em crack e minimiza impacto da proibição nos clubes de futebol

Para o presidente, proibição impede que o povo seja explorado por cartões de crédito e por sites de aposta

Por Márcio Juliboni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 set 2026, 19h54 | Atualizado em 25 set 2026, 20h04
Lula, um homem idoso de cabelos e barba grisalhos, vestindo terno azul-marinho e camisa azul-clara, fala em um microfone com a mão direita levantada e o dedo indicador apontando para cima, em um fundo laranja
QUEBRANDO A BANCA Lula: para ele, proibir as bets evita que o povo seja explorado (SERGIO LIMA/AFP)
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Lula compara bets a vício em crack e minimiza impacto da proibição nos clubes de futebol Priorizar nos meus resultados Google

Após assinar a medida provisória que proíbe os sites de aposta no Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comparou as bets ao vício em drogas. Segundo Lula, quando o crack chegou ao país, os familiares dos viciados lhe pediam ajuda e contavam situações em que os dependentes químicos dilapidavam os bens e os recursos financeiros da casa para manter o vício. “Com as bets, está acontecendo exatamente a mesma coisa, mas num grau muito maior, porque é digital”, disse o presidente. “O cara está com o celular na mão.”

“Esse país que era contra o cassino, contra a briga de galo, contra a rinha, contra um monte de coisa, trouxe o cassino para dentro de casa. O cassino está na cozinha, está na sala”, acrescentou. “Isso é como um câncer. Ou a gente acaba com o tumor, ou esse tumor vai matar a gente.”

Lula minimizou ainda o impacto da proibição dos sites de aposta sobre os clubes de futebol. Nos últimos dias, equipes e federações publicaram um manifesto contra a medida, alertando que ela pode significar o fim do esporte no país. Apenas no ano passado, os principais clubes da Série A do Campeonato Brasileiro receberam quase 1 bilhão de reais dos sites que os patrocinam. “Isso não tem nada a ver”, afirmou. “A informação que a gente tem é que me parece que a bet significa 6% a 7% do orçamento de um time de futebol.”

O presidente também criticou a postura dos clubes. “O que não dá é um time não ter consciência de que o seu torcedor já torce para o time, já vai no estádio, já compra comida para a mulher, já compra comida para o filho.” Para Lula, a proibição do funcionamento dos sites de aposta é uma forma de dizer “para o povo brasileiro: a gente não vai permitir que você seja utilizado por cartão de crédito ou por bets para gastar o dinheiro do alimento do seu filho, o dinheiro do pão do seu filho, o dinheiro da refeição, das coisas que a sua mulher está dedicada a fazer”.

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