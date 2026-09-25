Lula compara bets a vício em crack e minimiza impacto da proibição nos clubes de futebol

Após assinar a medida provisória que proíbe os sites de aposta no Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comparou as bets ao vício em drogas. Segundo Lula, quando o crack chegou ao país, os familiares dos viciados lhe pediam ajuda e contavam situações em que os dependentes químicos dilapidavam os bens e os recursos financeiros da casa para manter o vício. “Com as bets, está acontecendo exatamente a mesma coisa, mas num grau muito maior, porque é digital”, disse o presidente. “O cara está com o celular na mão.”

“Esse país que era contra o cassino, contra a briga de galo, contra a rinha, contra um monte de coisa, trouxe o cassino para dentro de casa. O cassino está na cozinha, está na sala”, acrescentou. “Isso é como um câncer. Ou a gente acaba com o tumor, ou esse tumor vai matar a gente.”

Lula minimizou ainda o impacto da proibição dos sites de aposta sobre os clubes de futebol. Nos últimos dias, equipes e federações publicaram um manifesto contra a medida, alertando que ela pode significar o fim do esporte no país. Apenas no ano passado, os principais clubes da Série A do Campeonato Brasileiro receberam quase 1 bilhão de reais dos sites que os patrocinam. “Isso não tem nada a ver”, afirmou. “A informação que a gente tem é que me parece que a bet significa 6% a 7% do orçamento de um time de futebol.”

O presidente também criticou a postura dos clubes. “O que não dá é um time não ter consciência de que o seu torcedor já torce para o time, já vai no estádio, já compra comida para a mulher, já compra comida para o filho.” Para Lula, a proibição do funcionamento dos sites de aposta é uma forma de dizer “para o povo brasileiro: a gente não vai permitir que você seja utilizado por cartão de crédito ou por bets para gastar o dinheiro do alimento do seu filho, o dinheiro do pão do seu filho, o dinheiro da refeição, das coisas que a sua mulher está dedicada a fazer”.

Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral