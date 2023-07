Lula comemora reforma e Haddad já pensa no próximo passo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciou a sexta-feira, 7, comemorando a aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados. A pauta de simplificação dos impostos sobre o consumo, em discussão há três décadas no Congresso, foi aprovada na quinta-feira com ampla margem de votos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também comemorou a aprovação do tema — um dos pontos-chave de sua agenda — mas espera o destravamento das outras pautas econômicas ainda nessa sexta-feira.

Em suas redes sociais, Lula disse que a PEC aprovada na Câmara é apenas a primeira reforma tributária do período democrático. A Fazenda, deve encaminhar agora no segundo semestre, uma proposta para alterar a tributação da renda, que deve inclusive aumentar faixa de isenção da tabela do IR. “Parabéns para a Câmara dos Deputados pela significativa aprovação ontem e ao ministro Fernando Haddad pelo empenho no diálogo e no avanço da reforma. Estamos trabalhando para um futuro melhor para todos”,escreveu no Twitter.

Na véspera, Lula defendeu a aprovação do texto, apesar de salientar que não se tratava de sua reforma dos sonhos. Nessa sexta, a Câmara deve concluir a votação, analisando quatro destaques do PL ao texto. A partir dai, o texto é submetido ao Senado Federal, onde também precisa passar por dois turnos de votação.

Haddad afirmou na manhã dessa sexta-feira que espera aprovação do texto na outra casa, e já recebeu ligações de senadores alinhados com a proposta aprovada na Câmara. O ministro, no entanto, segue preocupado com dois projetos de lei de sua agenda que estão travados na Câmara. A proposta do voto de qualidade do Carf, que coloca ao menos 50 bilhões de reais a mais na arrecadação este ano, não foi apreciada pelos deputados e perdeu a prioridade para a PEC.

Enquanto não houver o destravamento desta pauta, a Câmara não pode votar o Arcabouço Fiscal, que já fora aprovado nas duas casas, mas precisa de nova apreciação da Câmara devido alterações no Senado Federal. “Vamos ver se votamos o Carf hoje, para liberar a pauta e votar o marco fiscal. E ai vamos partir para a segunda fase das nossas reformas.” Haddad aproveitou para fazer acenos a Arthur Lira — que é quem pode destravar a pauta. O ministro disse que ligou para o presidente da casa. “Ele é uma grande liderança, teve um papel fundamental”.