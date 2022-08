Lula cita mais Alckmin em 2022 no JN que Bolsonaro falou de Guedes em 2018

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aproveitou todas as oportunidades que tinha para elevar a importância que o seu à vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), terá em um eventual governo. Com boa interlocução com o setor produtivo, Alckmin é visto como uma ponte para reduzir as ressalvas de alguns setores do PIB ao petista. Durante a sabatina do Jornal Nacional, Lula citou Alckmin por dez vezes durante a entrevista, mais vezes que Jair Bolsonaro (PL) citou Paulo Guedes em 2018, usado como seu fiador junto com o mercado financeiro nas eleições passadas. Na sabatina deste ano, Bolsonaro só falou sobre o atual ministro da Economia uma vez durante os 40 minutos de entrevista.

Sem detalhar se Alckmin terá algum papel oficial na relação econômica no seu governo, Lula afirmou que Alckmin terá um papel fundamental na governabilidade e estabilidade econômica. De acordo com o candidato, a experiência administrativa do ex-tucano deve ajudar a trazer credibilidade e estabilidade ao país, importante para atrair investimentos. “Você tem que garantir… primeiro que, quando você falar, as pessoas acreditam no que você fala. Quando você fala na previsibilidade, é porque ninguém pode ser pego de surpresa dormindo com mudança do governo. E a estabilidade é para você convencer, o governo cumprindo com sua tarefa, que os empresários privados do Brasil e os empresários estrangeiros tenham condições e saibam que tem estabilidade para fazer investimento aqui dentro. Você sabe, eu vou terminar dizendo o seguinte: nunca antes na história do Brasil esse governo teve uma chapa como Lula e Alckmin para poder ganhar credibilidade interna e externa para fazer acontecer as coisas no Brasil.”

Em 2018, Bolsonaro utilizou metáforas de casamento para falar sobre a proximidade entre ele e Paulo Guedes e a importância que o ‘posto Ipiranga’ teria em seu governo. Alçado ao cargo de superministro, Guedes desidratou um pouco em sua importância durante a gestão, com a dificuldade de passar reformas no Congresso além da previdenciária e com a sanha política do governo por aumentar os dispêndios em ano eleitoral, causando os furos no teto de gastos com a PEC dos Precatórios e a PEC das Bondades. Nos últimos meses, o ministro recuperou parte de sua importância, ao indicar assessores para a Petrobras e ao aprovar medidas como a redução do IPI, para tentar turbinar o impacto da queda dos impostos federais e ICMS em energia e outras utilities. Aliás, a única citação que Bolsonaro fez sobre Guedes foi justamente sobre o IPI. “Bonner, nós somos o sétimo país mais digitalizado do mundo. Nós fizemos muita coisa no Brasil, atendemos realmente a todas as camadas da sociedade. Só agora, na questão do IPI, a proposta do Paulo Guedes, que está parada no Supremo Tribunal Federal, pretendamos diminuir impostos de 4 mil produtos em 35% de IPI”, disse.