Lula celebra resultado do PIB do 1º tri: ‘estamos no rumo certo’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre, que avançou 0,8% no período, segundo os dados divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira, 4.

Em sua conta na rede social X, Lula aproveitou para celebrar uma projeção do FMI que coloca o Brasil como a 8ª maior economia do mundo ao fim de 2024, subindo uma posição no ranking. “Mais uma prova de que estamos no rumo certo”, escreveu.

O PIB brasileiro cresceu 0,8% no 1º tri de 2024 em relação ao trimestre anterior, levemente acima das expectativas do mercado. Na comparação com o primeiro trimestre de 2023, a alta foi de 2,5%.

No relatório World Economic Outlook, divulgado em abril, o FMI revisou para cima a projeção de crescimento para o Brasil em 2024. A previsão é de que o PIB cresça 2,2% no ano, somando 2,331 trilhões de dólares. Neste cenário, o país ultrapassará a Itália, que deve terminar o ano com um PIB de 2,328 trilhões de dólares, segundo o FMI. Desta forma, o Brasil se tornaria a 8ª maior economia do mundo ao fim deste ano.

“Os pressupostos da política monetária são consistentes, tendo como meta a convergência da inflação dentro da faixa de tolerância até o final de 2024″, diz um trecho do relatório do Fundo.

O Brasil retornou à lista das 10 maiores economias do mundo em 2023, após deixar o grupo em 2020, quando caiu para a 12ª posição. Em 2022, o país estava em 11º lugar no ranking. Pelas estimativas do FMI, o Brasil continuará como 8° na lista até 2029, último ano com projeções do Fundo.