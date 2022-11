Lula assusta mercado com ataque ao fiscal para priorizar social

O discurso acontece em meio às discussões da PEC da Transição, que está sendo proposta pelo futuro governo para garantir financiamento fora do teto de gastos para promessas eleitorais, como o pagamento de 600 reais do Bolsa Família e um adicional para famílias com crianças até seis anos. A coordenação de transição, comandada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), planeja uma emenda constitucional. Incialmente, o governo deve pedir um ‘waiver’, uma licença para gastar, para acomodar os gastos com o programa social. Porém, há a possibilidade de requisitar a retirada definitiva de programas sociais debaixo do teto de gastos, o que preocupa o mercado. Os juros DI para 2027 operam com alta diária de 7,14%, devido ao aumento dos riscos fiscais.

De acordo com Wellington Dias (PT-PI), senador eleito e responsável pela coordenação da PEC com o Congresso, o texto deve ser apresentado até o fim dessa semana, para o início da tramitação na próxima. O novo governo trabalha para aprovação ainda este ano, antes do recesso parlamentar, para que não haja interrupção do pagamento do benefício social turbinado no próximo ano.

Estatais

Além do ataque às regras fiscais do Brasil, Lula usou o discurso para cristalizar mais uma vez a posição do PT sobre as estatais. O presidente eleito voltou a dizer que não vai privatizar o Banco do Brasil, algo que chegou a ser cogitado no governo de Jair Bolsonaro. Ele reafirmou também que pretende fazer mudanças na forma de gestão da Petrobras.

“Quero dizer para vocês que as empresas públicas desse país serão respeitadas. A Petrobras não vai ser fatiada. Quero dizer que o Banco do Brasil não vai ser privatizado. A Caixa Econômica, o BNDES, o BNB e o Basa voltarão a ser bancos de investimento”, disse ele.