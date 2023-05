Lula aproveita reunião do Conselhão para cutucar Campos Neto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursou nesta manhã na primeira sessão plenária do Conselhão, no Palácio Itamaraty, em Brasília, e aproveitou a oportunidade para cutucar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que manteve a taxa básica de juros em 13,75% ao ano na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). “O povo mais pobre sofre as consequências dos juros, mas ele não reclama porque para ele o que interessa é se a prestação cabe no bolso. Não adianta comprar algo com juros zero e a pessoa não conseguir pagar a prestação”, disse o presidente. “Não estou dizendo isso, Roberto Campos Neto, porque concordo com você, não”, brincou.

O Conselhão tem a missão de auxiliar o presidente na formulação de políticas públicas para o desenvolvimento econômico, social e sustentável, além de analisar e articular propostas com setores da sociedade. Para Lula, discutir o patamar de juros não pode. “É muito engraçado o que se pensa neste país. Todo mundo pode falar de tudo, só não pode falar de juros. A Fiesp tem que tomar muito cuidado, as indústrias também… Ninguém fala de juros. Como se um homem sozinho pudesse saber mais do que a cabeça de 215 milhões de pessoas”, afirmou.

O Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, decidiu pela manutenção da Selic em 13,75% ao ano, pela sexta vez consecutiva. A decisão desta quarta-feira, 3, veio em linha com as expectativas de economistas do mercado financeiro, que apostavam majoritariamente na manutenção da taxa, que tem o maior patamar desde 2016.

No comunicado, o Copom usou um tom um pouco menos inflamado do que na reunião passada. Mesmo assim, manteve a mensagem sobre a manutenção dos juros, apesar de afagos ao Ministério da Fazenda.

O Conselhão é composto pelo presidente, que comanda o órgão, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, pelo ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e por 246 cidadãos brasileiros “de ilibada conduta e reconhecida liderança e representatividade”. Entre os integrantes estão empresários como Rubens Ometto (Cosan), Luiza Trajano (Magazine Luiza), Leila Pereira (Crefisa e Palmeiras), representantes de bancos, entre eles, Luiz Carlos Trabuco (Bradesco) e Isaac Sindey (Febraban), personalidades e sindicalistas.