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Economia

Lula anuncia investimentos de R$ 2,3 bilhões em inteligência artificial

Presidente diz que não tem nada contra o Sul e o Sudeste ao afirmar os motivos para

Por Bruno Andrade 21 ago 2026, 08h29 | Atualizado em 21 ago 2026, 08h30
Homem branco de cabelos e barba grisalhos, vestindo terno escuro e gravata vinho, fala ao microfone com a boca aberta, em frente a um fundo azul com letras brancas desfocadas
O principal projeto é a aquisição de um supercomputador estimado em 1 bilhão de reais (Paulo Pinto/Agência Brasil)
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quinta-feira, 20, um pacote de investimentos de cerca de 2,3 bilhões de reais para ampliar a infraestrutura brasileira de inteligência artificial. As medidas incluem a compra de um supercomputador, a criação de uma estrutura de computação avançada em parceria com empresas chinesas, desenvolvimento de chips e a formação de profissionais especializados.

O principal projeto é a aquisição de um supercomputador estimado em 1 bilhão de reais. A máquina será instalada no Parque Científico e Tecnológico Augusto Severo, em Macaíba, no Rio Grande do Norte, e terá gestão do Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC). A previsão é que o equipamento comece a operar no fim de 2027 e possa ser utilizado por universidades, empresas, centros de pesquisa e órgãos públicos.

“Eu não tenho nada contra o Sul, nem contra o Sudeste”, disse Lula ao justificar a decisão de levar o equipamento para o Nordeste.

A estratégia também prevê uma parceria com as empresas chinesas Huawei e iFlytek. O acordo, estimado em 1,2 bilhão de reais, inclui a instalação de infraestrutura de supercomputação, transferência de tecnologia e treinamento de profissionais brasileiros. A expectativa é capacitar 3 mil pessoas e desenvolver modelos de inteligência artificial capazes de operar em português e espanhol.

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A escolha do Brasil por uma estratégia que combina fornecedores dos Estados Unidos e da China ocorre em meio à disputa tecnológica entre as duas potências. O supercomputador que será instalado no Rio Grande do Norte deverá utilizar chips da Nvidia, enquanto a parceria no Rio de Janeiro envolverá tecnologia chinesa.

Além dos supercomputadores, o governo anunciou a criação de uma infraestrutura nacional de computação em nuvem, com equipamentos instalados no Brasil e controle sobre os softwares utilizados. Também está previsto o desenvolvimento de chips baseados na arquitetura aberta RISC-V, em uma iniciativa que pretende ampliar a autonomia brasileira em tecnologias consideradas estratégicas.

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Outra frente será a criação do Centro Nacional de Transparência Algorítmica e IA Confiável, na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A estrutura terá como objetivo avaliar sistemas de inteligência artificial, identificar possíveis vieses e ampliar a transparência no uso dos algoritmos.

Em outro discurso, Lula voltou a destacar a decisão de instalar o supercomputador no Nordeste. “Eu trouxe o supercomputador para dizer a vocês: nenhum estado do Nordeste vai ficar devendo nada a nenhum outro estado do Brasil.”

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As iniciativas fazem parte do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA), lançado em 2024, que prevê 23 bilhões de reais em investimentos até 2028. A estratégia busca ampliar a capacidade de processamento do país, formar mão de obra especializada e reduzir a dependência de infraestrutura tecnológica estrangeira.

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