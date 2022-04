Luiza Trajano, do Magalu, é uma das 8 brasileiras na lista das bilionárias

A tradicional lista das pessoas mais ricas do mundo, divulgada anualmente pela Forbes, além da liderança de Elon Musk, empresário de tecnologia que assumiu o posto de pessoa mais rica do mundo, há 62 brasileiros. Desse total, apenas oito dessas pessoas são mulheres. Cofundadoras ou herdeiras de negócios que vão do varejo ao agronegócio, as oito brasileiras, juntas, somam uma fortuna de 19,1 bilhões de dólares (90,5 bilhões de reais).

Aos 70 anos, a empresária Luiza Helena Trajano, fundadora do Magazine Luiza, segue na lista das mulheres mais ricas do país, com 1,4 bilhão de dólares. Ela, no entanto, é a quinta brasileira entre as mulheres com grandes fortunas no Brasil. No topo está Lucia Maggi, de 89 anos. A empresária, ligada ao agronegócio, tem uma fortuna avaliada em 6,9 bilhões de dólares (cerca de 32,3 bilhões de reais). Ligada ao setor do agronegócios, Lúcia é cofundadora do Grupo André Maggi, também conhecido como Amaggi, um dos maiores produtores brasileiros de soja e outras commodities.

Em segundo lugar está Maria Helena Moraes Scripilliti, herdeira de José Ermírio de Moraes, fundador do Grupo Votorantim, com 4,1 bilhões de dólares (19,4 bilhões de reais). Na sequência estão Dulce Pugliese de Godoy Bueno, da Amil. Ana Lucia de Mattos Barreto Villela, uma das herdeiras do Itaú, está em quarto lugar, logo a frente de Luiza Trajano. Completam a lista Neide de Moraes, também herdeira do Grupo Votorantim, Anne Werninghaus, maior acionista individual da WEG e, por último, Vera Rechulski Santo Domingo, viúva de Julio Mario Santo Domingo Jr., filho do barão da cerveja colombiana Julio Mario Santo Domingo.